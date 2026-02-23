В одній із категорій було номіновано український фільм "2000 метрів до Андріївки", однак стрічці не вдалося здобути перемогу. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про цю документальну роботу та який фільм отримав перемогу у цій номінації.

У якій категорії було номіновано "2000 метрів до Андріївки" на BAFTA?

Цьогоріч у номінації "Найкращий документальний фільм" були представлені такі стрічки:

"2000 метрів до Андріївки", Мстислав Чернов;

Apocalypse in the Tropics ("Апокаліпсис у тропіках"), Петра Коста;

Cover-Up ("Приховування"), Лора Пойтрас та Марк Обенгаус;

Mr Nobody Against Putin ("Містер Ніхто проти Путіна"), Павло Таланкін і Девід Боренштейн;

The Perfect Neighbour ("Ідеальна сусідка"), Гіта Гандбгір.

Однак перемогу в цій категорії здобув російський пропагандистський фільм "Містер Ніхто проти Путіна". За посиланням можна дізнатися подробиці. Це дивне та скандальне рішення організаторів престижної премії BAFTA, адже в категорії також був представлений фільм українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки".

Та поки Росія підло й підступно щодня і щоночі нищить нашу землю, організатори обрали позицію відбілювати репутацію росіян на міжнародній арені.



Фільм "2000 метрів до Андріївки" / Кадр із фільму

Що відомо про фільм "2000 метрів до Андріївки"?

"2000 метрів до Андріївки" – це друга повнометражна стрічка, що зняв український режисер, лауреат премій Оскар, Пулітцерівської премії, Гільдій режисерів та продюсерів Америки, BAFTA та Royal Television Society Television Journalism Awards, журналіст Associated Press Мстислав Чернов про російсько-української війні.

Як і попередній фільм режисера "20 днів у Маріуполі", "2000 метрів до Андріївки" створено в партнерстві між Associated Press та FRONTLINE (PBS).

2000 метрів до Андріївки – це глибоко відчутний і безкомпромісний опис того, що відбувається на полі бою,

– зазначила старша віцепрезидентка та виконавча редакторка Associated Press Джулі Пейс.

Вперше фільм був представленим на американському фестивалі Sundance та одразу отримав приз за найкращу режисерську роботу. "2000 метрів до Андріївки" став одним із переможців на Копенгагенському міжнародному фестивалі документального кіно CPH:DOX, на якому відбулася європейська прем'єра стрічки.

"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму

На акредитованому Оскаром міжнародному фестивалі документального кіно DocAviv в Ізраїлі став "Найкращим міжнародним документальним фільмом". На польскому Millennium Docs Against Gravity здобув Audience Award – вибір глядачів. Крім того, був відзначений спеціальним показом на фестивалі Hot Docs у Торонто та був показаний в день церемонії відкриття 78 Festival de Cannes в рамках "Дня України".

Стрічка розповідає про звільнення села Андріївки під Бахмутом ЗСУ та, безпосередньо, 3-ою окремою штурмовою бригадою. Якщо "20 днів у Маріуполі" режисер надав глядачам емоційний і болісний погляд на перші дні російського вторгнення в Україну та його вплив на цивільне населення, то у новій стрічці Чернов і його колега фотограф Associated Press, ко-продюсер та оператор Олександр Бабенко, спрямовують камери на українських військових та вражають зображенням життя в окопах.

Під час важкого контрнаступу у 2023 році журналісти слідують за військовими 3 ОШБр. Військові якої метр за метром долають вузьку посадку, щоб звільнити, окуповане росіянами та оточене мінами село Андріївка на околицях Бахмуту.