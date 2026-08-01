Тож, замість нудних кінобіографій сучасні режисери, байопіків все частіше обирають шлях сміливих експериментів, перетворюючи життєписи знаменитостей на сатиру, психологічний трилер, зухвалий попмузичний маніфест, драму про дорослішання тощо. 24 Канал підготував добірку стрічок про реальних людей, які ламають шаблони цього жанру.

"Ед Вуд" (1994)

Ед Вуд-молодший відомий серед кіноманів як "найгірший режисер усіх часів". Проте за цим "титулом", на який десятиліття пізніше зазіхнув автор "Кімнати" Тоні Вайсо, ховається фігура настільки ж комічна, наскільки й зворушлива. У 1950-х роках Ед Вуд знімав малобюджетні фантастичні фільми категорії B, де картонні надгробки хиталися від найменшого подиху, а роль НЛО виконували звичайні кухонні тарілки, підвішені на волосіні.

Проте Еда ніщо не зупиняло: він щиро вірив, що створює справжні шедеври, і вмів насолоджуватися процесом зйомок більше за будь-кого іншого в Голлівуді. І навіть якщо ви ніколи в житті не чули про Вуда та його дивацькі фільми, стрічка про нього точно захопить вас своєю життєвою енергією.

Чорно-білий байопік, створений легендарним дуетом режисера Тіма Бертона і актора Джонні Деппа, абсолютно не вписується в канони жанру. Замість того, щоб судити свого героя чи демонструвати драму його падіння, Бертон огортає Еда Вуда безмежною теплістю, іронією та любов'ю, перетворюючи історію про фатальні невдачі на казку про віру у власну мрію.

"Ед Вуд": дивіться трейлер фільму онлайн

"Я, Тоня" (2017)

На початку 1990-х Тоня Гардінг була однією з найталановитіших американських фігуристок свого покоління, проте її шлях до спортивного олімпу був всипаний зовсім не пелюстками троянд. Жорстоке психологічне та фізичне насильство з боку деспотичної матері, бідність і токсичний шлюб виховали в ній бунтарку "з робочих околиць", яку лицемірний світ елітного фігурного катання так і не зміг прийняти.

Ім'я Гордінг назавжди затьмарив гучний скандал 1994 року, коли її колишній чоловік організував напад на головну суперницю Тоні – Ненсі Керріган. Хоча ступінь особистої причетності Гардінг до злочину досі викликає суперечки, ціна виявилася надто високою: довічна дискваліфікація, зруйнована кар'єра та статус головної антигероїні американської попкультури.

Режисер Крейг Гіллеспі перетворив цю трагікомічну біографію на зухвалий, енергійний фільм-катастрофу людського масштабу, де герої періодично ламають четверту стіну, звертаючись безпосередньо до глядача та запекло сперечаючись із протилежними версіями подій. Стрічка повністю позбавлена голлівудського глянцю та моралізаторства, підкупаючи своєю чорною іронією, потужним саундтреком і неймовірною акторською хімією.

Справжнім тріумфом картини стали перевтілення Марго Роббі в саму Тоню та блискуча гра Еллісон Дженні в ролі її жахливої матері. Стрічка отримала 3 номінації на Оскар та омріяну статуетку для Дженні за жіночу роль другого плану.

"Я, Тоня": дивіться трейлер фільму онлайн

"Оппенгеймер" (2023)

Фізик Джей Роберт Оппенгеймер увійшов в історію як "батько атомної бомби", який очолив лабораторію в Лос-Аламосі в рамках секретного Манхеттенського проєкту. Його блискучий розум створив зброю небаченої руйнівної сили, назавжди змінивши хід глобальної історії, а заразом приніс ученому нестерпний етичний тягар, душевні терзання та жорстоке політичне цькування в епоху холодної війни.

Режисер Крістофер Нолан створив тригодинний, напружений психологічний і політичний трилер, де реальність переплітається з суб'єктивними галюцинаціями героя, а кольорові епізоди чергуються з чорно-білими. Цей сміливий експеримент неочікувано для багатьох став глобальним кінофеноменом, зібравши у світовому прокаті майже мільярд доларів і здобувши статус найкасовішого біографічного фільму в історії кіно.

Тріумф стрічки був закріплений Оскаром: "Оппенгеймер" отримав 13 номінацій і виборов 7 премій – включно з категоріями "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" для Нолана, а також акторськими перемогами Кілліана Мерфі та Роберта Дауні-молодшого.

"Оппенгеймер": дивіться трейлер фільму онлайн

"Манк" (2020)

Герман "Манк" Манкевич був блискучим, гострим на язик і цинічним голлівудським сценаристом 1930-х років, який написав основу для стрічки "Громадянин Кейн" (1941). Цей фільм Орсона Веллса недарма вважають "найкращою стрічкою всіх часів": він назавжди змінив мову кінематографа, запровадивши революційну нелінійну розповідь, новаторську роботу зі світлом і глибиною кадру, а також глибокий, безжальний психологічний портрет могутнього медіамагната. "Громадянин Кейн" став знаковим для індустрії, але справжнє авторство сценарію довгий час залишалося предметом дискусій.

Режисер Девід Фінчер підійшов до цієї історії нешаблонно, створивши вишуканий, стилізований під чорно-білу класику байопік, який фокусується не на всій біографії Манка, а саме на періоді створення сценарію "Громадянина Кейна". Лежачи в ізольованому пустельному бунгало зі зламаною ногою та лихоманкою, Манк (Гері Олдмен) виливає на папір всю гіркоту, яка накопичилася в ньому за роки роботи в Голлівуді.

Ця атмосферна стрічка розкриває темний бік "фабрики мрій", перетворюючи історію однієї творчої кризи на захопливу розповідь про ціну правди у світі великого кіно.

"Манк": дивіться трейлер фільму онлайн

"Соціальна мережа" (2010)

Цей стрімкий і гострий байопік – знову робота режисера Девіда Фінчера, який майстерно перетворив історію народження Facebook на справжній психологічний і корпоративний трилер. Замість плакатної оповіді про тріумф молодого генія Марка Цукерберга (Джессі Айзенберг), фільм занурює нас у напружену атмосферу гарвардського гуртожитку 2003 року, де студент народжує ідею сайту, який назавжди змінить глобальну комунікацію.

Проте стрічка зосереджується не на технічних деталях, а на руйнівних людських наслідках цього успіху – каскаді гучних судових позовів від колишніх товаришів і колишніх партнерів, які звинувачують Цукерберга в крадіжці ідеї.

Завдяки блискучому сценарію Аарона Соркіна та гіпнотичній електронній музиці Трента Резнора й Аттікуса Росса, стрічка виходить далеко за межі звичайної біографії. Це нешаблонне кіно розповідає про цинізм великого бізнесу та про те, що мільйон друзів у цифровій мережі аж ніяк не гарантують людського тепла та вірності в реальному житті.

"Соціальна мережа": дивіться трейлер фільму онлайн

"Ігри розуму" (2001)

Джон Форбс Неш-молодший був видатним математиком і лауреатом Нобелівської премії з економіки 1994 року, чиї праці з теорії ігор докорінно змінили не лише економічну науку, а й сучасну математику, дипломатію та бізнес. Проте за блискучим інтелектом і раннім успіхом ховалася важка особиста драма: у розквіті сил учений захворів на параноїдальну шизофренію.

Десятиліттями його розум генерував химерні галюцинації, які здавалися йому абсолютно реальними, перетворивши життя на виснажливу боротьбу з власним сприйняттям. Попри важку хворобу та десятиліття ізоляції, завдяки колосальній підтримці вірної дружини та власній незламній волі, Неш зумів частково адаптуватися до реальності й згодом повернутися до наукової діяльності.

Екранізуючи історію Неша, режисер Рон Говард зняв глибокий проникливий фільм про кохання та людську стійкість. Головним фокусом картини стало мистецтво маскування хвороби: довгий час режисер змушує глядача дивитися на світ очима самого героя, беззаперечно вірячи в його галюцинації, що робить подальший сюжетний поворот шокуючим і сильним емоційним ударом.

Стрічка тримається на потужній синергії тонкої режисури та блискучого акторського дуету Рассела Кроу (Джон Неш) і Дженніфер Коннеллі (дружина математика Алісія). На Оскарі ця зворушлива стрічка отримала вісім номінацій і чотири нагороди – за найкращий фільм, режисуру, адаптований сценарій та жіночу роль другого плану.

"Ігри розуму": дивіться трейлер фільму онлайн

"Роббі Вільямс: Better Man" (2024)

Британський попідол Роббі Вільямс за своє життя пройшов шлях від бунтівного учасника культового бойз-бенду Take That до мегапопулярного й скандального солоартиста, чия кар'єра завжди балансувала між тріумфом, боротьбою із внутрішніми демонами та шаленою самоіронією. Однак замість того, щоб знімати чергову глянцеву хроніку з архівними кадрами та стандартними інтерв'ю "говорячих голів", режисер Майкл Грейсі запропонував один із найрадикальніших і найсміливіших експериментів в історії жанру: він буквально "перетворив" Роббі на екрані на шимпанзе.

Ця зухвала візуальна метафора пронизує всю стрічку, адже співак зізнавався, що через колосальний тиск слави довгий час почувався у світі шоубізнесу наче дресирована мавпа, яка розважає публіку на арені. Завдяки передовій технології захвату руху motion capture від легендарної студії Weta FX, на екрані оживає тривимірний примат, який виконує культові хіти, танцює, помиляється і проживає болісні драми реальної людини (самого Роббі анімували на основі перформансу актора Джонно Девіса, тоді як вокал і закадровий голос належать справжньому музикантові).

Завдяки цій сюрреалістичній і водночас неймовірно щирій формі музичний байопік перетворюється на приголомшливий видовищний мюзикл, який підкорює своєю чесністю, гумором та здатністю поглянути на божевільний світ слави під абсолютно незвичним кутом.

"Роббі Вільямс: Better Man": дивіться трейлер фільму онлайн

"Тоні" (2026)

Ентоні Бурден пройшов шлях від бунтівного юнака до культового шеф-кухаря, письменника та телеведучого, чий унікальний голос із поєднанням цинізму, дотепності й глибокої емпатії назавжди змінив те, як світ говорить про їжу, культуру та мандри. Проте перш ніж стати всесвітньо відомим, він був просто непевнім у собі юнаком із Нью-Джерсі, який відчайдушно шукав власну ідентичність.

Стрічка "Тоні" від режисера Метта Джонсона і студії А24 відмовляється від звичного формату сухої біографії, сфокусувавшись на одному-єдиному переломному літі 1975 року в мальовничому містечку Провінстаун. Саме там 19-річний Тоні випадково потрапляє у вир гамірної ресторанної кухні, де починає мити посуд пліч-о-пліч із колоритною компанією кухарів, бунтівників та маргіналів.

Картина вирізняється потужним зірковим акторським складом: роль молодого Бурдена блискуче виконує Домінік Сесса ("Залишенці"), а його мудрого і вимогливого шефа-наставника втілює Антоніо Бандерас. А відчути смак справжньої свободи, пошуків і натхнення можна буде в кінотеатрах України вже з 20 серпня.

"Тоні": дивіться трейлер фільму онлайн

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