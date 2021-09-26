"Бріджертони", "Відьмак", "Емілі в Парижі": тизери і трейлери, які ми побачили на вихідних

Цими вихідними ми побачили прев’ю найочікуваніших серіалів сезону – "Бріджертони", "Емілі в Парижі", "Відьмак" та "Дивні дива". Про сюжет стрічок – читайте нижче.

"Емілі в Парижі"

Нещодавно ми публікували матеріал про нові кадри із модного серіалу "Емілі в Парижі", а сьогодні шанувальники вже можуть переглянути трейлер і побачити, що ж чекатиме на них у другому сезоні!

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Цікаво, як у другому сезоні розвиватиметься професійна діяльність Емілі, чи буде вона з коханим, та якими будуть стосунки і справи з подругою хлопця, у якого вона закохана. Надзвичайно легкий, стильний та атмосферний серіал, який ми радимо переглянути і відпочити від робочих буднів. У першому сезоні дівчина вивчала французьку, адже непланово попала у французьку компанію на роботу. У робочий час і поза роботою вела соцмережі, що допомагало розвивати маркетингові стратегії фірми. Нове життя Емілі сповнене романтичними пригодами і деякими проблемами, коли вона намагається завоювати авторитет колег з роботи і, можливо, знову закохатися.

Прем’єра нового сезону запланована на грудень 2021 року.

"Відьмак"

У липні цьогоріч шанувальники фентезійного літературного циклу польського письменника Анджея Сапковського дізналися, коли вийде другий сезон "Відьмака" та побачили перший трейлер франшизи.

Другий сезон – пряме продовження історії першого сезону. Геральт та Цирі, що зустрілися у фіналі попереднього сезону, відправляються у Відьмачу фортецю, Каер Морхен – тут Цирі буде вчитися володіти мечем та своїм тілом.

Назви серій нового сезону:

Епізод 1 – A Grain of Truth ("Зерно істини");

Епізод 2 – Kaer Morhen ("Каер Морхег");

Епізод 3 – What Is Lost ("Що втрачено");

Епізод 4 – Redanian Intelligence ("Реданська розвідка");

Епізод 5 – Turn Your Back ("Повернись спиною");

Епізод 6 – Dear Friend ("Близький друг");

Епізод 7 – Voleth Meir ("Волет Мейр");

Епізод 8 – (назва останнього епізоду наразі невідома).

Другий сезон популярного серіалу "Відьмак" вийде на Netflix цієї зими.

Вчора Netflix анонсував третій сезон серіалу, оголосив про можливість фільмування анімаційного фільму і серіалу за всесвітом "Відьмака", що будуть спрямовані на дитячу аудиторію; сервіс також опублікував два трейлери нового сезону.

"Відьмак" 2 сезон: дивіться трейлер

"Відьмак" 2 сезон: дивіться трейлер

"Бріджертони"

Серіал "Бріджертони", який став одним з найуспішніших проєктів за переглядами, у січні 2021 року продовжили на 2 сезон.

Вчора Netflix заінтригував улюбленців серіалу тизером, який анонсує другий сезон. Прем’єра нових серій відбудеться навесні 2022 року.

У короткому ролику ми бачимо емоційну словесну перепалку між Ентоні Бріджертоном та Кетрін Шеффілд. Ентоні – той хлопець, навколо якого крутиться сюжет нового сезону, а Кетрін – нова героїня – незалежна і вперта дівчинка, яка днями переїхала жити в Лондон. Однак, від кохання до ненависті один крок! Саме так, тільки у нових "Бріджертонах" від любові до ненависті не так вже й далеко! Ми побачимо, як поміж перепалки між героями народжується кохання і пристрасть.

"Бріджертони" 2022: дивіться трейлер

"Дивні дива"

Нового сезону "Дивних див" шанувальники вже зачекалися, адже виробництво тривало досить довго у зв’язку з COVID-19. Днями Netflix представив новий тизер-трейлер 4-го сезону, чим ощасливив своїх фанатів. Однак, ми ще не маємо повної інформації, чого очікувати у продовженні.

Коли чекати на прем’єру – точно невідомо, але нещодавно у твітері Фінн Вулфард, який зіграв Майка в картині, сказав, що вона відбудеться не раніше 2022 року.

Вересневий тизер показав нам нових героїв та іншу часову лінію. Схоже, що цього разу нас перенесуть ще далі у часі, та розкажуть нові подробиці дивних подій. Улюблені ж герої помітно виросли і на них чекає захоплива історія загадкового та моторошного покинутого будинку.

Tudum від Netflix

Усі тизери та трейлери показали у межах заходу "Тудум" (Tudum) від Netflix, який відбувся у суботу 25 вересня.

На тригодинному заході Tudum представили понад 70 фільмів і серіалів, зокрема нові сезони найпопулярніших з них:

Під час інтерактивних бесід з творцями та акторами фанати першими дізналися головні новини й побачили попередній показ нових трейлерів та ексклюзивних кліпів. Повний список серіалів і фільмів представлено на сайті About Netflix.