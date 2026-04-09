Влада видала ордери на арешт 14 осіб, серед яких турецький репер Норм Ендер і актор Бурак Деніз, відомий за серіалом "Королева ночі". Про це повідомляє Türkiye Today.
Розслідування справи про наркотики у Туреччині: що відомо?
Останню операцію провела Головна державна прокуратура Стамбула (Anadolu) – регіональний судовий орган, відповідальний за кримінальні розслідування в азійській частині міста.
Діючи на підставі ордерів, поліція затримала 11 підозрюваних під час скоординованих ранкових рейдів. Пошуки ще двох тривають, а одна людина, як стало відомо, перебуває за кордоном.
Серед фігурантів розслідування є співак Мерт Демір, музикант Емірджан Ігрек, телеведучий і шеф-кухар Сомер Сівріоглу, а також акторка Хафсанур Санджактутан.
Під час обшуку, проведеного під час затримання Бурака Деніза, було вилучено 1 грам марихуани, передає Habertürk. Підозрюваних після надання показань поліції направили на судово-медичну експертизу для проведення наркотичної експертизи. Актор відправився до суду після огляду в Інституті судової медицини.
Як пише Daily Sabah, прокуратура Стамбула посилала боротьбу зі злочинами, пов'язаними з наркотиками.
Правоохоронці розпочали серію операцій, у результаті яких затримали підозрюваних, причетних до купівлі, зберігання, вживання або розповсюдження наркотиків.
Кому раніше видали ордер на арешт?
Нагадаємо, раніше турецька прокуратура видала ордер на арешт зірки серіалу "Постукай у мої двері" Ханде Ерчел. Акторку підозрюють у справі про наркотики.
Ханде заявила, що дізналась про ордер із медіа, і додала, що вже понад місяць перебуває за кордоном.
Акторка запевнила, що готова повернутися до Туреччини та надати свідчення.