Влада видала ордери на арешт 14 осіб, серед яких турецький репер Норм Ендер і актор Бурак Деніз, відомий за серіалом "Королева ночі". Про це повідомляє Türkiye Today.

Розслідування справи про наркотики у Туреччині: що відомо?

Останню операцію провела Головна державна прокуратура Стамбула (Anadolu) – регіональний судовий орган, відповідальний за кримінальні розслідування в азійській частині міста.

Діючи на підставі ордерів, поліція затримала 11 підозрюваних під час скоординованих ранкових рейдів. Пошуки ще двох тривають, а одна людина, як стало відомо, перебуває за кордоном.

Серед фігурантів розслідування є співак Мерт Демір, музикант Емірджан Ігрек, телеведучий і шеф-кухар Сомер Сівріоглу, а також акторка Хафсанур Санджактутан.

Під час обшуку, проведеного під час затримання Бурака Деніза, було вилучено 1 грам марихуани, передає Habertürk. Підозрюваних після надання показань поліції направили на судово-медичну експертизу для проведення наркотичної експертизи. Актор відправився до суду після огляду в Інституті судової медицини.

Як пише Daily Sabah, прокуратура Стамбула посилала боротьбу зі злочинами, пов'язаними з наркотиками.

Правоохоронці розпочали серію операцій, у результаті яких затримали підозрюваних, причетних до купівлі, зберігання, вживання або розповсюдження наркотиків.

Кому раніше видали ордер на арешт?