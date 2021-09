Як відомо, у головних ролях ми побачимо оскароносних Френсіс Макдорманд ("Земля кочівників") та Дензел Вашингтон ("Праведник"), які зіграють леді Макбет і лорда Макбета.

Чим здивував трейлер

Трейлер опублікували за декілька днів до прем’єри на Нью-Йоркському кінофестивалі, який відбудеться 24 вересня.

Похмурий чорно-білий трейлер вийшов за кілька днів до прем'єри фільму на Нью-Йоркському кінофестивалі, яка відбудеться в п'ятницю, 24 вересня. Відповідно до фестивального релізу фільм "Макбет" є "сміливою винахідливою візуалізацією шотландської п'єси" та "страждальницький фільм, який спостерігає, роззявивши рот, за сумним світом, зруйнованим сліпою жадібністю і бездумними амбіціями".

У короткому чорно-білому ролику глядачі можуть побачити кілька кадрів: величезних чорних птахів, що кружляють у небі, Макбета, який йде по пустелі та налякану леді Макбет. У трейлері звучить лише одна фраза, яку вимовляє відьма: By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. Цей рядок із трагедії Шекспіра ( Дія четверта, Сцена перша) нерідко використовується в кінематографі, літературі та музиці, в українському перекладі Леоніда Гребінки звучить так: "В мене пальці засвербіли // Щось недобре прилетіло".

"Макбет" 2021: дивіться трейлер

Що відомо про екранізацію одного з найвідоміших творів Вільяма Шекспіра

Стрічка "Макбет" став режисерським дебютом Джоела Коена, який до цього створював фільми лише зі своїм братом Ітаном.

Разом вони зняли такі проєкти:

"Великий Лебовські";

"Старим тут не місце";

"Справжня мужність";

"Фарґо" та багато інших.

Однак, влітку 2021 року з’явилася інформація, що Ітан Коен тимчасово не працюватиме у світі кінематографу, на користь написання театральних п'єс. Згідно з цим, Джоел працював над "Макбет" сам.

Акторський склад

Окрім Дензела Вашингтона та Френсіс Макдорманд, у фільмі зіграли:

Корі Гокінс ("Ходячі мерці") в ролі шотландського вельможі Макдуфа;

Моусес Інгрем ("Ферзевий гамбіт") в ролі Леді Макдуфа;

Брендан Глісон ("Залягти на дно в Брюгге") в ролі короля Шотландії Дункана;

Гаррі Меллінг ("Гаррі Поттер") в ролі сина короля Шотландії Малькольма;

Ральф Айнесон ("Легенда про Зеленого лицаря") в ролі капітана та інші.

Нагадаємо, що взимку на великі екрани виходить ще одна картина, що переосмислює творчість Шекспіра – "Вестсайдська історія", перший мюзикл в режисерській кар'єрі Стівена Спілберга. Цей фільм є римейком однойменного фільму і бродвейського мюзиклу 1961 року, який зображає нове прочитання класичного твору про нещасливе кохання "Ромео і Джульєтти". Автори "Вестсайдської історії" вирішили перенести сучасних героїв у Нью-Йорк 1957 року. У 20 столітті банди, які ворогують між собою, контролюють мегаполіс, а також часто влаштовують розправи. На тлі сварок Марія закохується у Тоні. Пара пов'язана із суперницькими бандами, тому стосунки одразу ж приречені. "Вестсайдська історія" вийде 9 грудня 2021 року.