Антологія є першим проєктом нової розважальної платформи Coca-Cola Real Magic Presents, у межах якої бренд випускатиме фільми в різних форматах. Стрічки, за словами компанії, "зображатимуть історії про людські стосунки, розказані чарівним чином".

Coca Cola випустила три різдвяні фільми

Різдвяний проєкт отримав назву "Різдво завжди знаходить свій шлях" (Christmas Always Finds Its Way) і складається з трьох короткометражних фільмів на святкову тематику, дія яких відбувається у різних куточках світу. Його виробництвом зійнялась компанія Imagine Entertainment, яку заснували володарі премії Оскар Рон Говард і Браян Глейзер. Серія фільмів транслюватиметься на Prime Video, починаючи з четверга, 15 грудня.

"Альма", 12 хвилин

Режисером цієї короткометражки виступив відзначений нагородами бразильський режисер Веллас. Події відбуваються у мексиканському містечку, яке круглий рік славиться виготовленням різдвяних прикрас. Коли мешканці намагаються відчути свято, несподівана подія повертає їм різдвяний настрій і дух.

"Альма": дивіться трейлер

Les Petits Mondes De Noël, 11 хвилин

Цей фільм розповідає про роман між двома розлученими коханцями, які працюють у сусідньому музичному магазині та книгарні в Парижі. Його зняв Джей Бі Брауд, відомий своїм короткометражним фільмом 2019 року "У тихій ночі" (In the Still Night) та рекламою Apple для iPhone 2021 року The Painters.

Les Petits Mondes De Noël: дивіться трейлер

"Різдвяні укуси", 10 хвилин

Це комедія, дія якої відбувається в США. У фільмі йдеться про вампіра, який вперше зустрічає батьків своєї дівчини та свого давнього суперника Санта-Клауса. Режисером виступив номінований на Оскар та Еммі режисер Алекс Буоно, відомий своєю роботою над серіалом Netflix "Матрьошка".

"Різдвяні укуси": дивіться трейлер