Ще до того, як піти до школи, Гейлі Джоел Осмент став зіркою. У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь, як змінився актор та де він зараз.

Дивіться також Красунчик Аче з фільму "Три метри над рівнем неба": який вигляд зараз має Маріо Касас

У віці 5 років хлопчик знявся у рекламі Pizza Hut. Згодом його побачив режисер Роберт Земекіс, який запропонував йому роль у фільмі "Форрест Гамп". Також Гейлі з'являвся в різних шоу на телебаченні.

Велику популярність Осменту принесла роль 8-річного хлопчика Коула Сіера у фільмі "Шосте чуття". Також він зіграв у "Заплати іншому", "Штучний розум". Після цих ролей актор став з'являтись на червоних доріжках у стильних образах.



Гейлі Джоел Осмент у "Шостому чутті" / Кадр з фільму

Після цього періоду Гейлі завершив навчання. А згодом повернувся у кіно та експериментував з різними жанрами, стилем тощо.

Де зараз Гейлі Джоел Осмент

37-річний актор продовжує розвивати кар'єру в кіно. Серед його нещодавніх проєктів – серіал "Хлопаки", фільмі "Кліпни двічі", "Щасливчик Ґілмор 2".

Остання роль Осмента доволі несподівана. Він з'явився у 2 сезоні серіалу "Венздей" та постав у ролі серійного вбивці.



Гейлі Джоел Осмент у "Венздей" / Кадр з серіалу

Раніше ми розповідали про те, як за 3 роки змінилися актори серіалу "Венздей".