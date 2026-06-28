10 фільмів, що допоможуть краще зрозуміти українську ідентичність

Сьогодні, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції. Рівно 30 років тому наша країна отримала основний закон, який закріпив незалежність права та волю бути господарями на своїй землі. Щоб краще зрозуміти важливість цієї дати, варто подивитись декілька фільмів, які допоможуть розібратись в українській ідентичності.

Серед них є події як минулого століття, так і сьогодення. Обирайте ту стрічку, яка найбільше припаде до душі, пише 24 Канал.

Цікаво Подивитесь всією сім'єю: 5 високорейтингових фільмів, які не відпустять від екрана

"Соловей співає. Доки голос має", 2019

Рейтинг IMDb: 9,0

Документальний фільм досліджує історію української мови, її роль у формуванні національної ідентичності та наслідки багаторічної русифікації. Стрічка пояснює, чому мовне питання в Україні залишається важливим і сьогодні.

"Будинок "Слово": Нескінчений роман", 2021

Рейтинг IMDb: 8,3

Фільм розповідає про харківський будинок "Слово", де в 1920-х роках оселилися найвидатніші українські письменники. Через їхні долі показано, як радянська влада знищувала українську інтелігенцію в епоху Розстріляного відродження.

"Будинок "Слово": Нескінчений роман": дивіться онлайн трейлер фільму

"Україна. Точка відліку", 2011

Рейтинг IMDb: 8,8

Документальна стрічка відстежує головні події української історії від давніх часів до сучасності. Фільм допомагає зрозуміти, як формувалась українська державність та національна свідомість.

"Щедрик", 2022

Рейтинг IMDb: 7,9

Події розгортаються під час Другої світової війни навколо трьох родин різних національностей, які живуть в одному будинку. Попри війну, окупації та втрати, герої намагаються зберегти людяність, а символом надії стає відома українська пісня "Щедрик".

"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зима у вогні: Боротьба України за свободу", 2015

Рейтинг IMDb: 8,3

Документальний фільм показує події Революції Гідності 2013 – 2014 років очима її учасників. У стрічці показано, як мирні протести переросли у масштабний рух за свободу та демократичні зміни.

"Спадок нації", 2016

Рейтинг IMDb: –

Фільм присвячений українській вишиванці та її значенню для різних поколінь українців. Через особисті історії героїв показано, як традиційний одяг став символом пам'яті, культури та єдності.

"Кіборги", 2017

Рейтинг IMDb: 7,5

Воєнна драма розповідає про українських військових, які обороняли Донецький аеропорт у 2014 році. Фільм показує не тільки військові дії, а й характери та взаємини бійців.

"Кіборги": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зошит війни", 2020

Рейтинг IMDb: 8,7

Документальна картина складається з реальних відеозаписів, зроблених українськими військовими та цивільними на Донбасі. Фільм показує повсякденну реальність війни та її вплив на людей без коментарів.

"2000 метрів до Андріївки", 2025

Рейтинг IMDb: 8,4

Документальний фільм оскароносного режисера Мстислава Чернова показує бойовий шлях українських військових під час звільнення села Андріївка на Донеччині. Глядач бачить війну безпосередньо з позицій бійців, які метр за метр просуваються під постійними обстрілами.

"Ціна правди", 2019

Рейтинг IMDb: 6,9

Історична драма заснована на реальних подіях із життя журналіста Ґарета Джонса. Ризикуючи власною безпекою, він намагається донести світові правду про Голодомор в Україні 1932-33 років, який радянська влада приховала від міжнародної спільноти.

"Ціна правди": дивіться онлайн трейлер фільму

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