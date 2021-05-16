10 акторів, яких звільнили прямо під час фільмування стрічки

Знімання кінострічки – складний процес, у якому часто все має бути ідеально. І коли все йде шкереберть і, навіть, якщо самому процесу заважають актори – режисерам чи продюсерам простіше їх звільними, не зважаючи на їхню популярність.

Ми вирішили розповісти вам 10 історій про витівки зірок, через які вони змушені були покинути знімальний майданчик. Ви прочитаєте ким були замінені актори у такий невизначений час, і, навіть, про те, кого вдалося повернути назад у фільмування.

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Меган Фокс – Роузі Хантінгтон-Вайтлі



Меган Фокс і Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото BrightSide

Під час фільмування стрічки "Трансформери 3: Темна сторона Місяця" Меган Фокс посварилася з режисером Майклом Бей і покинула знімальний майданчик стрічки.

Причина: режисер вимагав від акторки набрати 3-4 кілограми і створити необхідну засмагу, щоб більше підходити на роль.

Працювати з такою людиною жахливо, – сказала Меган Фокс про режисера.

Заміна: Роузі Хантінгтон-Вайтлі.

Роберт Дауні-молодший – Джордж Клуні



Роберт Дауні-молодший і Джордж Клуні / Фото BrightSide

У фільмі "Гравітація" Роберту Дауні-молодшому була віддана одна з головних ролей. Проте через декілька днів роботи над фільмом його звільнили.

Причина: часта імпровізація; режисери зрозуміли, що він зовсім не підходить для такої ролі.

Роберт – фантастичний актор, але технологічні аспекти "Гравітації" стануть перешкодою для його манери гри, – заявив режисер фільму Альфонсо Куарон.

Заміна: Джордж Клуні.

Ніколь Кідман – Джоді Фостер



Ніколь Кідман і Джоді Фостер / Фото BrightSide

Опісля 18-ти знімальних майданчиків, граючи роль матері в трилері "Кімната страху", Ніколи Кідман змушена була покинути зйомки.

Причина: травма коліна, отриманої раніше на фільмуванні фільму-мюзиклу "Мулен Руж".

Заміна: Джоді Фостер.

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Райан Гослінг – Марк Уолберг



Райан Гослінг і Марк Уолберг / Фото BrightSide

Цікаво, що Райана Гослінга звільнили не під час фільмування картини "Милі кістки", а буквально за один день до початку (втім, не включили його в нашу добірку ми ніяк не можемо).

Причина: Райан Гослінг сильно набрав вагу перед початком фільму, адже, подумав, що його персонаж має виглядати саме так. Режисер Пітер Джексон не схвалив творчий порив актора.

Заміна: Марк Уолберг

Річард Гір – Перрі Кінг



Річард Гір і Перрі Кінг / Фото BrightSide

Драма "Лорди Флетбуша" 1974 року стала б дебютною для 25-річного Річарда Гіра. Якби його не звільнили прямо під час фільмування стрічки.

Причина: агресивна поведінка на знімальному майданчику: сварки з іншими акторами та бійка Річарда Гіра зі Сильвестром Сталлоне через таку дрібницю – Річард нібито спеціально впустив жирний шматок курятини на штани Сильвестра.

Заміна: Перрі Кінг.

Стюарт Таунсенд – Вігго Мортенсен



Стюарт Таунсенд і Вігго Мортенсен / Фото BrightSide

Стюарта звільнили з "Володаря перснів" через його вік.

Причина: актор занадто молодий для персонажа Арагорна.

Заміна: Вігго Мортенсена (ця кінотрилогія зробила актора дуже популярним).

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Енн Хетеуей – Кетрін Хайгл



Енн Хетеуей і Кетрін Хайгл / Фото BrightSide

Як тільки розпочалося фільмування стрічки "Трішки вагітна" Енн Хетеуей раптово передумала грали роль, посварилася з режисером і пішла.

Причина: акторка дізналася, що у фільму буде сцена, де зображатимуть пологи.

Заміна: Кетрін Хайгл.

Ерік Штольц – Майкл Дж. Фокс



Ерік Штольц і Майкл Дж. Фокс / Фото BrightSide

Цілих 5 тижнів Ерік Штольц Марті Макфлая в першій частині фільму "Назад у майбутнє". Далі – актор був змушений піти зі знімального майданчика.

Причина:

В Еріка Штольца не вистачало якоїсь деталі, що зробила б цю роль справді смішною і такою, яка б запам’ятовувалася,

– розповів режисер картини Роберт Земекіс.

Студії довелося перезнімати весь матеріал вже з новим героєм.

Заміна: Майкл Дж. Фокс

Жан-Клод Ван Дам – Кевін Пітер Хол



Жан-Клод Ван Дам і Кевін Пітер Хол / Фото BrightSide

Через 2 дні після початку фільмування 27-річний Жан-Клод Ван Дам покинув проєкт "Хижак" 1987 року, де також грав Арнольд Шварценеггер.

Причина: актор був незадоволений своїм персонажем, якому потрібно було весь фільм ходити в спекотному костюмі і масці; побиття каскадера зі знімальної групи.

Відомо, що продюсерів не сильно засмутила новина про звільнення актора з фільму, оскільки вони й самі вважали, що Жан-Клод Ван Дам в ролі Хижака не виглядав загрозливим і мав занизький ріст.

Заміна: Кевін Пітер Хол

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Крістіан Бейл – Леонардо Ді Капріо – Крістіан Бейл



Крістіан Бейл – Леонардо Ді Капріо / Фото BrightSide

У 2000 році творці "Американського психопата" відразу затвердили на головну роль маловідомого тоді Крістіана Бейла. Але роллю зацікавився відомий Леонардо Ді Капріо, і Крістіана Бейла миттю звільнили разом з режисером Мері Херрон, яка відстоювала кандидатуру Бейла. Водночас фанати Ді Капріо переконали актора, що така роль зіпсує імідж хлопця з "Титаніка". В результаті, до фільмування повернули Крістіана Бейла й режисера Мері Херрон.