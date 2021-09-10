"Діана: Мюзикл": Netflix показав трейлер бродвейської п'єси про життя принцеси Діани

Netflix показав трейлер бродвейської п'єси про життя принцеси Уельської – леді Діани. Прем'єра мюзиклу відбудеться на стримінговому сервісі 1 жовтня 2021 року. Чим вразив трейлер та хто на цей раз виконав роль леді Ді – читайте на Кіно 24.

У четвер, 9 вересня 2021 року, стримінговий сервіс Netflix опублікував у мережі трейлер бродвейської п'єси режисера Крістофера Ешлі, яка розповідає про життя найвідомішої постаті 90-их років минулого століття – принцесу Діану.

До теми Ода грі Крістен Стюарт – реакції на фільм про леді Ді "Спенсер" на Венеційському кінофестивалі

Чим вразив трейлер мюзиклу про леді Ді

Варто відзначити, що сама п'єса з Бродвею пережила свою прем'єру ще у 2020 році. Але тоді проєкт "Діана: Мюзикл" про принцесу Уельську так ніхто і не побачив, адже одразу після прем'єри всі театри та кінотеатри були зачинені у зв'язку із карантинними обмеженнями щодо вірусу COVID-19. Тому творці вирішили представити проєкт для глядачів за допомоги сервісу Netflix.

Головну роль принцеси Діани виконала актриса Жанна де Ваал, роль принца Чарльза втілив актор Роу Гартрампф. Звісно, що у п'єсі також зобразили дві невід'ємні постаті історії життя принцеси – Ерін Дейві у ролі Камілли Паркер-Боулз та Джуді Кайе у ролі королеви Єлизавети II.

"Діана: Мюзикл" 2021: дивіться трейлер мюзиклу

Що відомо про інші перевтілення в образ принцеси Діани:

Найвдаліші перевтілення в образ принцеси Уельської читайте в матеріалі Кіно 24.

У 5 сезоні серіалу "Корона" від Netflix роль принцеси Діани виконає акторка Елізабет Дебікі, яка вже встигла вразити своєю схожістю на перших кадрах серіалу.

На Венеційському фестивалі відбулась світова прем'єра фільму "Спенсер" про важкий період у житті леді Ді режисера Пабло Ларрайна. Головну роль виконала зірка "Сутінків" Кірстен Стюарт. Постер та трейлер стрічки вже доступний для перегляду у мережі.

Цікаво, що у п'єсі можна почути музику учасника легендарного рок-гурту Bon Jovi – Девіда Брайана