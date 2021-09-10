"Діана: Мюзикл": Netflix показав трейлер бродвейської п'єси про життя принцеси Діани
Джерело:ютуб Netflix
Netflix показав трейлер бродвейської п'єси про життя принцеси Уельської – леді Діани. Прем'єра мюзиклу відбудеться на стримінговому сервісі 1 жовтня 2021 року. Чим вразив трейлер та хто на цей раз виконав роль леді Ді – читайте на Кіно 24.
У четвер, 9 вересня 2021 року, стримінговий сервіс Netflix опублікував у мережі трейлер бродвейської п'єси режисера Крістофера Ешлі, яка розповідає про життя найвідомішої постаті 90-их років минулого століття – принцесу Діану.
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Чим вразив трейлер мюзиклу про леді Ді
Варто відзначити, що сама п'єса з Бродвею пережила свою прем'єру ще у 2020 році. Але тоді проєкт "Діана: Мюзикл" про принцесу Уельську так ніхто і не побачив, адже одразу після прем'єри всі театри та кінотеатри були зачинені у зв'язку із карантинними обмеженнями щодо вірусу COVID-19. Тому творці вирішили представити проєкт для глядачів за допомоги сервісу Netflix.
Головну роль принцеси Діани виконала актриса Жанна де Ваал, роль принца Чарльза втілив актор Роу Гартрампф. Звісно, що у п'єсі також зобразили дві невід'ємні постаті історії життя принцеси – Ерін Дейві у ролі Камілли Паркер-Боулз та Джуді Кайе у ролі королеви Єлизавети II.
"Діана: Мюзикл" 2021: дивіться трейлер мюзиклуЦікаво, що у п'єсі можна почути музику учасника легендарного рок-гурту Bon Jovi – Девіда Брайана
Що відомо про інші перевтілення в образ принцеси Діани:
- Найвдаліші перевтілення в образ принцеси Уельської читайте в матеріалі Кіно 24.
- У 5 сезоні серіалу "Корона" від Netflix роль принцеси Діани виконає акторка Елізабет Дебікі, яка вже встигла вразити своєю схожістю на перших кадрах серіалу.
- На Венеційському фестивалі відбулась світова прем'єра фільму "Спенсер" про важкий період у житті леді Ді режисера Пабло Ларрайна. Головну роль виконала зірка "Сутінків" Кірстен Стюарт. Постер та трейлер стрічки вже доступний для перегляду у мережі.