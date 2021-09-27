У приквелі "Гри Престолів" покажуть аж 17 унікальних драконів

Письменник Джордж Мартін у подкасті The Stuff Dreams Are Made Of пообіцяв, що у "Домі дракона" покажуть 17 драконів – кожний зі своєю унікальною зовнішністю та характером. Нагадаємо, що у "Грі престолів" їх було всього три: Дрогон, Візеріон і Рейгаль.

Збільшення кількості драконів логічно. Адже, сюжет "Дома Дракона" обертається навколо історії "Танок драконів", кровопролитної громадянської війни Таргарієнів, до якої активно залучалися дракони.

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Я завжди думав, що це прекрасна історія; вона мені дуже подобається і я з нетерпінням чекаю, коли вона оживе на екрані. І, звичайно, хочеться побачити драконів! Звісно, я люблю їх,

– сказав Джордж Мартін.

Створенням драконів для серіалу знову займеться студія Pixomondo, яка працювала над "Грою престолів". Деякі фанати вважають, що зйомки сцен з драконами вже потрапляли у пресу: їх можна впізнати по мітках, що вказують акторам, де будуть голови драконів.



Такими мітками позначали для акторів, в якому місці знаходиться голова чарівної істоти / Скриншот з відео

Що відомо про серіал "Дім дракона"

"Дім дракона" – один з шести проєктів-приквелів "Гри престолів", над якими працює HBO;

Сценарій написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров", у якому розповідається про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу;

Запланована кількість серій – 10;

Шоураннерами будуть Райан Кондал і Мігель Сапочник, а виконавчим продюсером – Джордж Мартін;

Вперше про зйомки приквела до "Гри престолів" заговорили у 2019 році. Однак чутки в пресі не отримували офіційних підтверджень до 2020-го, коли компанія HBO оголосила про майбутні зйомки "Дому Дракона".

У липні 2021 року у одного із членів команди виявили коронавірус і зйомки призупинили. Однак, це тривало недовго і актори знову повернулися до фільмування;

Станом на травень 2021 року "Дім Дракона" вже входить до 100 найпопулярніших серіалів на планеті за рейтингом IMDb;

Прем'єра серіалу, дія якого відбуватиметься за 300 років до оригінальної картини "Гри престолів", запланована на 2022 рік.

Акторський склад серіалу "Дім дракона":