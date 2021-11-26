Авторкою ідеї виступила Почесна Амбасадорка UNFPA Україна, телеведуча та акторка Марія Єфросініна. Два роки тому вона звернулася до продюсерки Ольги Бесхмельніциної з пропозицією зняти документальну стрічку про те, як постраждалі від насильства можуть змінити своє життя та розірвати це коло. Про це нам повідомила пресслужба фільму.
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Що відомо про фільм "Розірви коло"
- "Розірви коло" – це історії жінок, кожна з яких змінює своє життя, виходячи з кола насильства. Але ці зміни виявляються довгим та складним процесом роботи над собою та своїми відносинами з навколишнім світом. У центрі сюжету – героїні Іва Стішун та Олександра Лебединська, кожна з яких змінює своє життя, виходячи з кола насильства;
- Фільмування тривало 8 місяців, весь цей час команда проводила поруч із героїнями, які розповідали свої історії.
- Режисеркою фільму є Єлизавета Сміт – одна з найяскравіших молодих режисерок країни;
- Фільм знято за підтримки Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) у межах реалізації проєкту EMBRACE з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству за підтримки уряду Великої Британії.
Показ відбувається в межах інформаційної кампанії "Розірви коло" – частини масштабної програми UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення із протидії та запобігання домашнього та гендерно зумовленого насильства в Україні. Проєкт спрямований на посилення ролі міст у розбудові стійких механізмів захисту та надання допомоги постраждалим від домашнього насильства.
"Розірви коло" 2021: дивіться трейлер