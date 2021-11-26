Авторкою ідеї виступила Почесна Амбасадорка UNFPA Україна, телеведуча та акторка Марія Єфросініна. Два роки тому вона звернулася до продюсерки Ольги Бесхмельніциної з пропозицією зняти документальну стрічку про те, як постраждалі від насильства можуть змінити своє життя та розірвати це коло. Про це нам повідомила пресслужба фільму.

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Що відомо про фільм "Розірви коло"

"Розірви коло" – це історії жінок, кожна з яких змінює своє життя, виходячи з кола насильства. Але ці зміни виявляються довгим та складним процесом роботи над собою та своїми відносинами з навколишнім світом. У центрі сюжету – героїні Іва Стішун та Олександра Лебединська , кожна з яких змінює своє життя, виходячи з кола насильства;

– це історії жінок, кожна з яких змінює своє життя, виходячи з кола насильства. Але ці зміни виявляються довгим та складним процесом роботи над собою та своїми відносинами з навколишнім світом. – героїні та , кожна з яких змінює своє життя, виходячи з кола насильства; Фільмування тривало 8 місяців, весь цей час команда проводила поруч із героїнями, які розповідали свої історії.

Режисеркою фільму є Єлизавета Сміт – одна з найяскравіших молодих режисерок країни;

– одна з найяскравіших молодих режисерок країни; Фільм знято за підтримки Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) у межах реалізації проєкту EMBRACE з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству за підтримки уряду Великої Британії.

Показ відбувається в межах інформаційної кампанії "Розірви коло" – частини масштабної програми UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення із протидії та запобігання домашнього та гендерно зумовленого насильства в Україні. Проєкт спрямований на посилення ролі міст у розбудові стійких механізмів захисту та надання допомоги постраждалим від домашнього насильства.

"Розірви коло" 2021: дивіться трейлер