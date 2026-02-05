До речі, фільм знятий на реальних локаціях Харкова. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про прем'єру та сюжет.

Що відомо про прем'єру фільму "На драйві"?

9 квітня 2026 року в кінотеатрах вийде фільм "На драйві". Це довгоочікуваний український екшн про нелегальні перегони, який знімали на реальних локаціях Харкова.

Режисером стрічки став Артем Литвиненко. А у головних ролях ви побачите такі обличчя: Іван Довженко, Іоланта Богдюн, Едуард Поляков, Богдан Морошан, Марія Самініна, Софія Баюн, Тетяна Остапенко, Богдан Чуловський.

Разом із анонсом дати команда стрічки представила основний постер проєкту.



Постер фільму "На драйві" / Фото Пресслужба

Головний постер стрічки створив легендарний документаліст і фотограф Костянтин Ліберов (LIKBOS) – той самий візуальний голос, який фіксує силу, емоцію та правду сучасної України. Саме його камера передала драйв, напругу й енергію фільму.

Про що сюжет фільму "На драйві"?

У центрі сюжету – компанія друзів у прифронтовому Харкові. Вони знаходять покинуті авто в зачиненому через війну торгівельному центрі й влаштовують справжні нелегальні перегони. Спершу це все виглядає, як звичайні безтурботні ігри й втеча від важкої реальності, та швидко перетворюється на гру без правил.

Друзі постають перед ставками, славою й небезпекою. Адреналін і популярність у соцмережах змінюють усе: тепер кожен заїзд може стати останнім. Вони ризикують не лише перемогою, а і своєю дружбою.

Стрічка поєднує динамічний жанровий формат із сучасним соціальним контекстом і вже зараз позиціонується як один із найбільш очікуваних українських кіно релізів.

Найближчим часом команда фільму представить офіційний трейлер.