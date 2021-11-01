"Дюну" висунули на Оскар 2022 в 14 категоріях – офіційна заява Warner Bros.

1 листопада 2021 , 16:10
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Джерело:

сайт Warner Bros.

На сайті кінокомпанії Warner Bros. пропонують Американській кіноакадемії розглянути фільм "Дюна" режисера Дені Вільньова на здобуття премії Оскар у 2022 році у 14 номінаціях.

Світова прем'єра стрічки "Дюна" відбулась на Венеційському кінофестивалі 2021 року у вересні. У кінотеатрах світ побачив картину 14 жовтня 2021 року. Варто нагадати, що в Україні прем'єра стрічки відбулась раніше на місяць – 16 вересня 2021 року.

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Фільм режисера Дені Вільньова хочуть бачити у таких номінаціях: 

  • Найкращий фільм,
  • Найкращий режисер,
  • Найкращий адаптований сценарій,
  • Найкраща чоловіча роль – Тімоті Шаламе,
  • Найкраща жіноча роль другого плану – Ребека Фергюсон, Шерон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Ремплінг, 
  • Найкраща чоловіча роль другого плану – Оскар Айзек, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард, Дейв Батіста, Стівен МакКінлі Гендерсон, Чан Чен, Джейсон Момоа, Хав'єр Бардем
  • Найкраща робота оператора,
  • Найкращий монтаж – художник-постановник,
  • Найкращий грим та зачіски,
  • Найкращий звук,
  • Найкращі костюми,
  • Найкращі візуальні ефекти,
  • Найкращий звук,
  • Найкращий саундтрек – Ганс Ціммер.

Сюжет "Дюни"

Події стрічки відбуваються у далекому майбутньому. Історія розповідає про герцога Лето Атрейдеса (Оскар Айзек), що отримав контроль над пустельною планетою Арракіс – яка є вкрай цінною, адже тут знаходиться єдине джерело найрідкіснішої та найціннішої речовини у всесвіті – спеції. Ця спеція допомагає подорожувати Всесвітом, адже наділяє свідомість людини важливим даром відновлення та унікальними розумовими здібностями.

Однак Арракіс наповнений велетенськими червами, які нападають на видобувачів спайсу. Син герцога Лето – Пол (Тімоті Шаламе), буде змушений відправитися на страшну планету, аби забезпечити контроль над Арракісом та спецією.

"Дюна" 2021: дивіться трейлер фільму

Усе, що нам варто знати про ймовірного номінанта на Оскар 2022

 

  • Після прем'єри стрічки на Венеційському кінофестивалі на акторів та режисера чекали 7-ми хвилинні овації глядачів. Відгуки критиків на фільм "Дюна" читайте у матеріалі Кіно 24.
  • Менше ніж за місяць стрічка Дені Вільньова "Дюна" встигла очолити рейтинг прокату у США, але, маючи гібридну прем'єру стрічки, не обігнала "Загін самогубців" на HBO Max.
  • Фільм "Дюна" увірвався на першу сходинку рейтингу в Україні за касовими зборами у вересні 2021 року.
  • Автори картини про загадкову планету Арракіс розсекретили дату виходу і деталі майбутнього продовження стрічки.
Автор: Богдана Ткачук