Джонні Депп зніметься 6 частині "Піратів Карибського моря": все, що відомо на цей момент

Голлівудська зірка Джонні Депп таки повернеться до "Піратів Карибського моря". Актор зніметься у 6 частині, зйомки якої почнуться у лютому 2022 року. Деталі читайте нижче.

Раніше йшлося про те, що Марго Роббі може замінити Джонні Деппа у нових "Піратах", але через деякий час цю інформацію спростували. Тож через п'ять років після останнього фільму, до своєї легендарної ролі повернеться Джонні Депп.

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Джонні Депп з’явиться у 6 частині "Піратів Карибського моря"

Депп зіграв роль капітана Джека Горобця у всіх попередніх п'яти фільмах: "Прокляття Чорної Перлини", "Скриня мерця", "На краю світу" та "Помста Салазара", який вийшов у 2017 році. У 2018 році його виключили із франшизи у зв’язку зі судовим процесом з колишньою дружиною Ембер Герд.

Після хейту та булінгу, з яким Депп стикнувся під час судового процесу із Герд, від нього відмовилися найбільш відомі кінокомпанії світу. У червні 2022 року актор виграв суд і сказав , що до нього "повернулося життя". Першою великою роллю після 6-річної перерви у кіно, стала роль незрячого короля Людовика XV у драмі "Жанна Дюбаррі". Тепер чекатимемо на перші кадри у нових "Піратів Карибського моря".

Зйомки шостої частини розпочнуться в лютому 2022 року у Великій Британії. Інсайдери повідомили, що робоча назва нового фільму, створеного Disney, – "День на морі".

Джонні збирається повернутися в ролі капітана Джека Горобця. Все знаходиться на початковому етапі, і проєкт, який називається "День на морі", поки що не має режисера,

– йдеться в повідомленні.

"Брюс Гендрікс, який працював над першими трьома фільмами, призначений виконавчим продюсером нового проєкту. Очікується, що проби Джонні відбудуться на початку лютого, перш ніж розпочнеться виробництво", – доповнили вони.

Нагадаємо, раніше Disney вже натякав на те, що хоче повернути Джонні Деппа до франшизи. Компанія пообіцяла акторові 301 мільйон доларів за роль капітана Джека Горобця. Тоді ж зірка заявляла, що більше не працюватиме із з Disney після того, як кінокомпанія змусила його почуватися "винним, поки його невинність не буде доведена".

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Що треба знати про епатажний образ Джека Горобця

Роль привабливого та епатажного пірата Джека Горобця у фільмі "Пірати Карибського моря" у 2003 році ознаменувала новий етап в кар'єрі Джонні Деппа і стала справжнім бенефісом для вже визнаного актора.

Головні складові фірмового образу, що забезпечували кожній новій частині піратської франшизи рекордні касові збори, актор запозичив з музичного світу – на знімальному майданчику він намагався наслідувати гітариста The Rolling Stones Кіта Річардса. Так з легкої руки Джонні старомодний корсар перетворився на справжнього рокера.

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