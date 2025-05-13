Кіно 24 розповість про стрічки, які змушують серця битися частіше. Вони стануть чудовим вибором для вечора з коханою людиною.

До слова Щоб розслабитись і відпочити: 2 фільми про відпустку для ідеального вечора

"Хороша погана дівчинка"

Ніколь Кідман грає головну роль в еротичному трилері. Її героїня Ромі – впливова генеральна директорка, яка починає стосунки з набагато молодшим стажером Семюелом. Таємні стосунки Ромі ставлять під загрозу її кар'єру та сімейне життя.

Ромі ніколи не відчувала оргазму зі своїм чоловіком. Та коли з'являється Семюел, він потурає її бажанням бути підкореною. У стрічці безліч сексуальних сцен. Чого тільки вартують моменти, коли Семюел шепоче на вухо героїні – "хороша дівчинка".

"Хороша погана дівчинка": дивіться трейлер онлайн

"Час жити"

Молода шеф-кухарка Алмут та хлопець Тобіас випадково зустрічаються. Тобіас не хоче вступати у нові стосунки після болючого розриву, а Алмут ставить свою кар'єру у пріоритет. Але їхнє спілкування приводить до близькості. Вони знаходять одне в одному те, що кожному так не вистачало.

Романтична комедія має не так багато пристрасних сцен, але це унікальна історія про стосунки. Хімія між акторами вражає. Виконавець головної ролі Ендрю Гарфілд зізнавався, що якось вони з Флоренс П'ю так заглибились у зйомки секс-сцени, що не почули, коли режисер сказав зупинитись.

"Час жити": дивіться трейлер онлайн

"Квір"

У центрі сюжету – 40-річний американський іммігрант у Мехіко Вільям, який веде самотнє розмірене життя. Вечорами він шукає спокою та розслаблення у чарці алкоголю. Одного разу Вільям зустрічає красеня-студента, який викликає у нього спектр нових почуттів.

Секс є важливою та невіддільною частиною цієї стрічки. Тут зображені одні з найвідвертіших гей-сцен в історії кіно. Але й чуттєвих моментів у цьому фільмі точно не бракує.

"Квір": дивіться трейлер онлайн