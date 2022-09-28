У голлівудських фільмах є чимало відвертих сцен, які захочеться повторити вдома з другою половинкою. А режисери намагаються так підібрати акторів, щоби сексуальний потяг зіграти максимально природньо.

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Еротичні фільми для осіннього вечора: добірка (18+)

"Із широко заплющеними очима", 1999 рік

У цьому фільмі глядачі побачать максимально відверті сцени та ефектні роздягання подружньої пари, яку зіграли Ніколь Кідман та Том Круз. Головна героїня ніяк не може наважитися поділитися з чоловіком своїми сексуальними фантазіями, однак цей момент настає, і вона переборює свої страхи. Чоловік тим часом думає, що дружина "перегоріла" та знаходить насолоду в елітному клубі, де панує розпуста та оргія. Це абсолютно змінює життя Аліси та Білла.

"Із широко заплющеними очима": дивіться трейлер онлайн (18+)

"Ескорт", 2015 рік

Ця стрічка призначена для осіб, які точно досягли 18-річного віку. Пікантна та нетривіальна комедія розповість історію проститутки Наталі, яка добре заробляє на життя і готова задовольнити будь-кого. А також побачимо Мітча, який ховається в туалеті, аби задовольнити свої сексуальні потреби. Крім цього, за допомогою додатку він знайомиться з багатьма дівчатами, які одержимі сексом так само як він. Серед них побачить Наталю. Вона ж запропонує йому свої послуги ескорту. Ох і пригоди чекають!

"Ескорт": дивіться трейлер онлайн (18+)

"Полуничка", 2018 рік

Ця стрічка висвітлює події 19 століття у Франції. Молодиця Марі спекулятивно одружується з поетом Анрі. Все, що дівчині потрібно, – це погасити борг батька. Безумовно, Марі сподівалася, що її серце спалахне коханням до поета, але цього не сталося. Одного разу вона зустрічає пристрасного П’єра. Вони однаково люблять подорожі та еротику. П’єр зможе показати свою справжню любов.

"Полуничка": дивіться трейлер онлайн (18+)

"Останнє танго в Парижі", 1972 рік

Фільм "Останнє танго в Парижі" ми також включили до нашої добірки, адже він став одним із першим у світовій кіноіндустрії, який містив еротичні кадри. За сюжетом, американський бізнесмен і вдівець крутить роман з молодою дівчиною. Від початку стосунків він попереджає обраницю, що це буде тільки секс. Та від юної партнерки головний герой дізнається чимало нового про насолоду.

Цікаво, що кінострічка стала своєрідним мотиватором для багатьох людей, які переживають втрату. Ну, а палкі сцени надихнули багатьох.

"Останнє танго в Парижі": дивіться трейлер фільму (18+)

"Насолода", 2021 рік

У картині йдеться про залаштунки індустрії розваг для дорослих, де встановлена ієрархія і жорстка конкуренція. За сюжетом, 19-річна шведка Белла Черрі, приїздить до Лос-Анджелеса, щоб стати новою світовою порнозіркою.

"Насолода": дивіться трейлер онлайн (18+)

"Більше, ніж секс", 2010 рік

Спокусливі Ештон Кутчер та Наталі Портман можуть розділити з вами вечір. Кохання – це нестримне божевілля чоловіка й жінки. Герой фільму мріє зустрічатись з усіма найвродливішими дівчатами міста. Він прагне вільних стосунків, головне – без будь-яких зобов'язань. І, зрештою, зустрічає дівчину, яка повністю поділяє його погляди.

"Більше, ніж секс": дивіться трейлер онлайн (18+)

"Заплямована репутація", 2003 рік

Ще одна стрічка з Ніколь Кідман, де вона у кадрі постає абсолютно голою. За сюжетом вона крутить роман з професором Коулменом, якого зіграв Ентоні Гопкінс.

"Заплямована репутація": дивіться трейлер онлайн (18+)