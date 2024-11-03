Кіно 24 розповість про еротичні фільми, які змушують глядача прагнути тієї самої напруги, фізичних доторків і метеликів внизу живота. Вони здатні підігріти пристрасть у стосунках та зробити пару більш розкутою й відвертою.

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"Секс, брехня і відео" (1989)

Джон – успішний чоловік, який має авторитет у своїй фірмі, красуню-дружину Енн та навіть коханку. Його ідеальне життя руйнує університетський товариш Грем. Він зізнається Енн про те, що є імпотентом. Коли жінка приїздить до нього додому, виявляє серію відеокасет з іменами жінок. У кожній з них – сексуальна сповідь жінки.

Фільм виявляється не таким, як очікують глядачі, і саме завдяки цьому він є таким сексуальним. Його суть у тому, що більшість людей травмовані й завдають болю іншим, що перетворюється в нескінченне коло. І лише чесність та емпатія – ті риси, що приводять до справжньої близькості.

"Секс, брехня і відео": дивіться трейлер онлайн

"Спокута" (2007)

Події фільму розгортаються у маєтку білого Лондона, де старша донька сімейства Сесілія закохується у дворецького Роберта. Розповідь ведеться від імені 13-річної сестри Сесілії – Брайоні, у якої багата фантазія та мрії стати письменницею. Брайоні помилково звинувачує Роберта у страшному злочині, і лише згодом розуміє, які наслідки це спричинило.

Цей фільм підіймає складні теми, він трагічний, але дуже спокусливий. Він особливо сподобається тим, хто у захваті від "Гордості та упередження".

"Спокута": дивіться трейлер онлайн

"Життя Адель" (2013)

17-річна дівчина Адель мріє стати щасливою людиною та зустріти справжнє кохання. Якось вона знайомиться з ровесницею, в якої синій колір волосся. Вона так привертає увагу Адель, що та стає зовсім розгубленою та геть незацікавленою в чоловіках. Коли дівчата знайомляться, усі навколо помічають їхній зв'язок – і не схвалюють його. Тому Адель доведеться зробити вибір.

Це суперечливий та романтичний фільм, що розповідає карколомну історію про кохання й справжню хіть між двома жінками.

"Життя Адель": дивіться трейлер онлайн

Ці еротичні фільми – чудовий вибір для перегляду з коханою людиною. Вони створять ідеальний настрій для вечірнього побачення.