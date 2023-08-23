Фільм про один день: багато локацій, багато героїв, – режисер про стрічку "День Незалежності"

В український прокат 24 серпня вийде документальний фільм Володимира Тихого "День Незалежності". У стрічці показано один день в житті різних українців – 24 серпня 2022 року.

Режисер "Дня Незалежності" Володимир Тихий розповів 24 Каналу, що ідея виникла через кілька місяців після повномасштабного вторгнення, коли Сили оборони відкинули ворога, зокрема з-під Київщини.

До вашої уваги Чорний хідник та вбрання з елементами вишивки: як пройшло відкриття Одеського кінофестивалю

"Розуміння ціни незалежності та свободи стало проявлятись в іншому форматі. [Виникла ідея] зняти про День Незалежності фільм, коли ми в один день розповідаємо про нашу Україну", – поділився Тихий.

Як знімали фільм

– український кінорежисер, сценарист і продюсер документальних та ігрових фільмів ("Наші котики", "Брама", "День українського добровольця").

Загалом було дев'ять знімальних груп у семи різних локаціях. Це дало змогу показати всю мозаїку українського життя – від військових і рятувальників до підлітків. Підготовка до знімальних робіт передувала звільненню Херсона.

"Мозаїку українського життя того дня [важливо] показати через рік, коли теж багато чого змінилось. Тепер ми теж чекаємо чергового кроку, який змінить стан речей на фронті", – зазначив Тихий.

Дивіться офіційний український трейлер фільму "День Незалежності":

Останні новини українського кіно