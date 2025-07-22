9 українських фільмів із легендарним Богданом Ступкою, які має побачити кожен

Легендарний український актор Богдан Ступка помер 22 липня 2012 року внаслідок тривалої хвороби. На момент смерті йому був 71 рік.

Сьогодні кожен українець згадує його найвидатніші ролі. У матеріалі Кіно 24 ви можете обрати стрічку для перегляду та вшанувати пам'ять відомого українського артиста.

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Які фільми з Богданом Ступкою варто подивитись кожному?

Відомого українського актора Богдана Ступку до сцени привчили його батьки. Зокрема, тато співав у хорі Львівського оперного театру, а мамин старший брат був там же солістом, тітка – головним концертмейстером.

До речі, сьогодні не стало 54-річного актора із серіалу "Шоу Косбі".

Однак його бажання виступати з'явилося не в театрі, а під час новорічного концерту в школі, коли тоді ще школяру Богдану було 10 років.

Напевно, сподобалось лицедіяти,

– пригадував згодом Ступка.

На жаль, сьогодні легендарного актора уже немає з нами. Однак він назавжди залишився живим у своїх персонажах. Ось, у яких українських фільмах можна побачити Богдана Ступку:

"Вогнем і мечем"

"Господи, прости нас, грішних"

"Заради сімейного вогнища"

"Із житія Остапа Вишні"

"Куплю друга"

"Серце на долоні"

"Молитва за гетьмана Мазепу"

"Дивне Різдво"

Обирайте стрічку до смаку та вшануйте пам'ять легенди українського кіно.