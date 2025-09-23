Чимало популярних фільмів за участю актора були відзняті у 90-х та 00-х роках. Тож у добірці Кіно 24 пропонує обрати фільм із Річардом Гіром до перегляду, який точно запам'ятається надовго.

"Красуня" (1990)

У цьому фільмі чоловік був у ролі успішного бізнесмена Едварда Льюїса. Під час робочої поїздки він знайомиться з повією, на ім'я Вів'єн Ворд, яка стає його супутницею на певний період часу. Сюжет розвивається таким чином, що життя головних героїв починають поступово змінюватись, а між ними починає зароджуватись щось більше, ніж робота чи захоплення.

Цікаво, що Річард Гірд спершу відмовлявся зніматись у фільмі, бо його не зацікавив сценарій, однак творці стрічки зуміли переконати актора. Потім Гір казав, що це кіно зробило його знаменитим.

Річард Гір і Джулія Робертс у фільмі "Красуня" / Фото Getty images

"Первісний страх" (1996)

Історія розвивається довкола вбивства архієпископа, яке викликало чималий суспільний резонанс. Усі докази вказують на те, що винним є хлопець з відхиленнями психіки, якого священник раніше підібрав на вулиці. Однак адвокат Мартін Вейл, роль якого виконує Річард Гір, переконаний, що підозрюваний не винний. Цікаво, що опонентом адвоката виступає його екскоханка.

Обкладинка фільму "Первісний страх" / Фото TMDB

"Чикаго" (2002)

Ця кінокартина стала справжнім проривом на церемонії Оскар, адже була номінована на 13 номінацій, а перемогу здобула у 6. Річард Гірд виконував роль Роксі Харта, який має головну мрію у житті – зрівнятись з самою Велмою Келлі, яку називають примадонною водевілю. Як не дивно, герою це вдається, але за певний час він та його улюблениця опиняються на лаві підсудних.

У в'язниці Роксі знайомиться з адвокатом, який погоджується взятись за справу, однак і міс Келлі має свій хитромудрий план.

Річард Гір у фільмі "Чикаго" / Кадр із фільму

"Невірна" (2002)

Сюжет розповідає про подружжя, яке має все, але в один момент між ними згасає пристрасть. Це стало поштовхом до того, що жінка захоплюється новим чоловіком, а другій половинці відчайдушно бреше. Та коли він дізнається про зраду дружини, то у його душі поселяються пекельні ревнощі.

Почуття провини та зради починають руйнувати сімейну ідилію.

Обкладинка фільму "Невірна" з Річардом Гіром / Фото з відкритих джерел

"Хатіко: вірний друг" (2009)

Одного разу на пероні професор Паркер Вілсон зустрічає цуценятко, яке невдовзі стане для нього найкращим другом. Нового члена родини називають Хатіко. Між господарем і твариною зав'язується особливий зв'язок, який зруйнувати не може ніхто і нічого.

На жаль, Паркер помирає, а собака не може змиритись з такою втратою. Протягом багатьох років він чекає на свого господаря на одному й тому самому місці… Та найтрагічніше те, що це не видуманий сюжет, а історія, яка заснована на реальних подіях.

Кадр із фільму "Хатіко: вірний друг" / Фото з відкритих джерел

