Редакція Кіно 24 підготувала добірку легких фільмів на вечір. Обирайте, що подивитися вже сьогодні.

Теж цікаво Рекордсмени Оскара: які фільми здобули найбільше статуеток в історії кіно

Які фільми подивитися ввечері?

"Щоденник Бріджит Джонс" (2001)

У фільмі розповідається про Бріджит Джонс, яка бореться зі своїм віком, проблемами в особистому житті, роботою, зайвою вагою. На Новий рік жінка вирішує змінити життя і вести щоденник. Раптом симпатичний, але ненадійний начальник починає цікавитися нею, а поруч ще й постійно перебуває не дуже приємний знайомий.

"Щоденник Бріджит Джонс": дивіться трейлер онлайн

"Татові знову 17" (2009)

Майк О'Доннелл був справжньою зіркою баскетболу у школі й міг мати успішне майбутнє, однак вибрав сім'ю, а не кар'єру. Проходить 20 років і чоловік – невдаха, у якого не склався шлюб і складні стосунки з дітьми. Неочікувано у Майка з'являється шанс виправити помилки минулого, адже він знову стає школярем.

"Татові знову 17": дивіться трейлер онлайн

Іноді хочеться відчути себе героєм улюбленого фільму. Здається, що це нереально, але насправді це можливо із Favbet. Тут можна відчути смак перемоги, але важливо бути відповідальним.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Брюс всемогутній" (2003)

Незадоволений життям Брюс Нолан працює телевізійним репортером. В один із поганих днів чоловік починає висувати претензії Богу і смітися з нього. Після цього головний отримує від Творця сили, а з ними – і велику відповідальність.

"Брюс всемогутній": дивіться трейлер онлайн

Зауважимо! Якщо ви полюбляєте комедійні серіали – зберігайте ось цю добірку.