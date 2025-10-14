Творці не розкривають деталей сценарію, однак трейлер, який вони представили, обіцяє не просто яскраву картинку, а й неймовірних персонажів і цікаву адаптацію. З анонсом виходу нової історії про геніального та егоїстичного вченого на Netflix, пропонуємо на Кіно 24 подивитись минулі історії про "Франкенштайна".

Також рекомендуємо до перегляду трейлер нового фільму, який тільки підсилить цікавість до історії.

"Франкенштайн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Франкенштейн", 1931

Класика жахів, що започаткувала кіноміф про чудовисько. Молодий науковець Генрі Франкенштейн одержимий своєю ідеєю створити життя з мертвого тіла. Йому це вдається, але створіння виявляється не просто жахливим зовні – воно страждає, не розуміє свого місця у світі та зрештою стає символом трагедії людського его.

"Франкенштейн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Наречена Франкенштейна", 1935

Це продовження оригінальної історії. Доктора Франкенштейна змушують створити супутницю для його попереднього творіння. "Наречена" оживає, але жахається монстра, який її вже полюбив.

"Наречена Франкенштейна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Молодий Франкенштейн", 1974

Це блискуча пародія на класичні фільми жахів Universal. Онук Генрі Франкенштейна, професор Фредерік Франкенстін, наслідує справу діда – і, звісно, створює нове чудовисько. Повна чорного гумору, іронії та ностальгії стрічка стала культовою комедією 70-х років.

"Молодий Франкенштейн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я, Франкенштейн", 2014

Сучасне фентезі з елементами бойовика. Франкенштейнове створіння живе у наш час і опиняється в епіцентрі війни між янголами й демонами. Фільм переосмислює класичний образ монстра – тепер він воїн, який шукає сенс існування серед вічного конфлікту добра та зла.

"Я, Франкенштейн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Віктор Франкенштейн", 2015

Історія подана з погляду Ігоря, помічника Віктора Франкенштейна. Сюжет розвивається довкола науковця, який все більше занурюється у свої експерименти, намагаючись перемогти смерть. Фільм додає динаміки та психологічної драми, показуючи, що наука може стати початком катастрофи.

"Віктор Франкенштейн": дивіться онлайн трейлер фільму

Цікаво, що сьогодні на Netflix активно переглядають гостросюжетний серіал "Чудовисько. Історія Еда Ґіна", де знявся український актор.