У Франції скасували фестиваль російського кіно, де брали участь фільми Сергія Лозниці

У Франції скасували кінофестиваль російського кіно "Від Львова до Уралу" (Univerciné de Nantes). Він був запланований на період з 31 березня до 3 квітня.

Нещодавно фільми Сергія Лозниці були включені до програми кінофестивалю російського кіно у французькому місті Нант під гучною назвою "Від Львова до Уралу", передає 24 канал. В Українській кіноакадемії одразу наголосили, що "у час кривавої повномасштабної війни, яку розв’язала Росія, це абсолютно неприпустимо".

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Пізніше Сергія Лозницю виключили зі складу Української кіноакадемії.

У Франції скасувати фестиваль російського кіно, де брали участь фільми Сергія Лозниці

Цю новину повідомив мер міста Львова Андрій Садовий. У телеграмі він зазначив, що "маємо сьогодні важливу перемогу на дипломатичному та культурному фронті".

У французькому місті Нант скасовано кінофестиваль "Від Львова до Уралу". Українська культура не може мати нічого спільного з російськими пропагандистськими матрьошками. Сьогодні весь світ має відправляти все російське за напрямком їхнього корабля!,

– повідомив Садовий.

Як повідомляв продюсер його фільму "Донбас" Денис Іванов, Лозниця був "дуже щасливий", що його картини мали бути представлені на фестивалі російського кіно.

Зауважте, окрім щастя від участі у кінофестивалі "Від Львова до Уралу", Лозниця неодноразово заявляв, що вважає себе космополітом. Його позиція не змінилася під час російського вторгнення. Денис Іванов також нагадав, що Лозниця ще влітку минулого року розповідав, що українці мають нести колективну відповідальність за трагедію Бабиного Яру, оскільки вони, перебуваючи в окупації, знали, що відбувається.