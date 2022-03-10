"Ганьбу ви вже з себе не змиєте": які відомі російські зірки засудили війну Росії проти України

Чимало відомих російських видатних людей стали на захист України у російсько-українській війні. Серед них – актори, режисери, телеведучі, кінокритики та музиканти. Про що розповідають культурні діячі своїм підписникам – читайте на Кіно 24.

Олексій Панін, Ганна Кузіна, Олексій Кортнєв та інші російські кінодіячі закликали своїх фоловерів виходити на мітинги та поширювати правду, повідомляє 24 канал. А ось акторка Чулпан Хаматова написала звернення до Путіна із закликом зупинити війну в Україні, яке підписало понад 80 благодійних фондів та некомерційних організацій.

До теми 20 важливих фільмів, які допоможуть зрозуміти іноземцям, що відбувається в Україні

Знаменитості закликають до припинення військових дій та підтримують мирні переговори, назвавши силові методи вирішення конфліктів нелюдськими.

Олексій Панін

Скандальний російський актор Олексій Панін, який у 2014 підтримував дії Кремля на Сході України та у Криму, сьогодні змінив свою думку і вибачився перед українцями.

Він засудив дії Путіна і зазначив, що, ті росіяни, яким небайдужа доля Росії, мають виходити на протести.

Олексій Кортнєв

Музикант та актор Олексій Кортнєв заявив, що категорично засуджує військову агресію з боку Росії щодо України. Він сказав, що Путін задовольняє свої імперські плани та амбіції, які призведуть до великих економічних та соціальних проблем.

Олексій Кортнєв засудив дії Путіна: дивіться відео

Важливо прочитати Камбербетч розгорнув прапор України на престижній кінопремії в Санта-Барбарі

Ганна Кузіна

Українська акторка Ганна Кузіна, яка зіграла головну роль в російському серіалі "Універ. Новий гуртожиток" 2011 року, розповіла своїм підписникам про Путіна-терориста та звернулася до росіян, отруєних російською пропагандою.

Акторка зазначила, що отримує багато гнівних повідомлень від російських фанатів, які засуджують підтримку України. У зв’язку з цим зірка записала відеозвернення і пояснила росіянам, хто такий Путін.

Чулпан Хаматова

Російська акторка Чулпан Хаматова опублікувала звернення до президента Росії Владіміра Путіна із закликом зупинити війну в Україні, де вказала низку керівників благодійних організацій. Всі вони підписалися під заявою.

Ми виступаємо проти військових дій, які наша країна здійснює на території України. Вся наша робота – це боротьба за гідність людини, порятунок життя. Війна несумісна ні з життям, ні з гідністю, ні з основними принципами людяності. Війна – це гуманітарна катастрофа, яка множить біль та страждання,

– мовиться у зверненні.



Чуплан Хаматова / Фото з інстаграму артистки

Антон Долін

Російський кінокритик та журналіст Антон Долін закликав громадян Росії не вірити пропаганді Кремля. За його словами, "люди в Росії налякані, деморалізовані, роздавлені, принижені". Їм "відняли гідність і право навіть на символічний протест".



Антон Долін засудив війну Росії проти України / Фото з фейсбуку кінокритика

Цікаво Джессіка Честейн захоплена відважністю українських жінок, які народжують у бомбосховищах

Тетяна Лазарєва

Російська телеведуча неодноразово висловлювала підтримку Україні. Сьогодні вона перебуває у Києві, ба мала зніматися у "Лізі сміху". Зараз артистка не впевнена, що колись повернеться в Росію, яка напала на Україну. Крім того, телеведуча зазначила, що з розумінням ставиться до росіян, які бояться оприлюднити свою позицію.

Кожен артист вирішує сам за себе, – це їхнє рішення. Це відповідальність приймати якусь сторону. Публічним людям зробити це важко. У Росії сильні репресії, і сміливість протистояти російській пропаганді є не у багатьох,

– зазначила вона.



Тетяна Лазарєва / Фото з інстаграму телеведучої

Іван Ургант

Російський шоумен виступив проти війни. У своєму інстаграмі він опублікував чорний квадрат і підписав: "Страх і біль. Ні війні".

Лія Ахеджакова

Іван Ургант / Фото з інстаграму шоумена

Лія Ахеджакова для українців відома своєю категоричною непідтримкою агресивної політики Путіна. Нещодавно вона заявила, що мовчання росіян сьогодні може розцінюватись як знак згоди із війною Росії проти України.

Жахливо тяжко. З Києвом починаю коли говорити, я плакати починаю і не замикаються ці зв’язки… За мого життя точно не пробачать. І я ніколи не пробачу. З Німеччиною це було 80 років. Але чи зуміємо ми? Ненависть. Ненависть до нас буде,

– сказала акторка.

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що російська акторка підтримала українську армію, начебто пожертвувала 10 тисяч доларів та закликала усіх зробити те ж саме. Однак, пізніше акаунт Лії був видалений з інстаграму, а Сегодня з посиланням на російські ЗМІ написало, що інформація про перерахування акторкою грошей на потреби ЗСУ – фейк. Вони стверджують, що це був не справжній акаунт акторки, мовляв, з її ж слів, вона ніколи не вела сторінки у цій соціальній мережі.



Лія Ахеджакова / Скриншот з інтерв’ю

Нагадаємо, вночі 24 лютого Росія вдерлася на українські землі. Вже 16-й день наші незламні воїни знищують ворогів на шляху до перемоги. Весь світ зараз з Україною, підтримує український народ і засуджує війну, яку розпочав Путін.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Зверніть увагу "Гра в кальмара" від ЗСУ: Антон Коломєйцев пронизливо зобразив поразку окупантів