Найперший фільм про хлопчика, що вижив, має дві назви англійською мовою: Harry Potter and the Philosopher's Stone у Великій Британії та Harry Potter and the Sorcerer's Stone у США, пише 24 Канал з посиланням на Collider. Такі назви стосуються не лише фільмів, але й книг.

Чому перша частина "Гаррі Поттера" має дві назви

Книжку про Гаррі Поттера опублікували у Великій Британії у 1997 році. Коли письменниця Джоан Роулінг вирішила вийти на американський ринок, то зіштовхнулась з проблемою. Американська видавнича компанія Scholastic та її редактор Артур Левін захотіли змінити назву.

Левін припустив, що з маркетингового погляду американська аудиторія була б прихильнішою до книжки з більш "чарівною" назвою. Редактор занепокоївся, що "Philosopher's Stone" (філософський камінь) наштовхне читачів на думку, що тут більше спільного з філософією, ніж з магією.

Джоан Роулінг без захвату, але погодилась змінити назву. Спершу Левін пропонував варіант "Harry Potter and the School of Magic" ("Гаррі Поттер та школа магії"), однак вони з письменницею знайшли спільну мову та зупинилися на варіанті з "Sorcerer's Stone" (чародійський або чаклунський, магічний камінь).

Назва стосується одного й того самого об'єкта – чарівного каменя, за яким полює Волдеморт. Однак у британських читачів не виникло б проблеми, через яку хвилювався Левін. Існує легенда, згідно з якою, філософський камінь був пов'язаний з алхімією й мав властивості перетворювати метал на срібло та золото. Саме на честь цієї історії названа книжка.



Філософський камінь / Кадр з фільму

Через назву фільми зробили різними

Попри те, називають камінь у фільмах sorcerer's (чаклунським) чи philosopher's (філософським) – це все ще один і той самий таємничий пакунок Дамблдора, за якою полює Лорд Волдеморт. Однак під час кіноадаптації назви фільмів вирішили теж зробити різними, щоб у шанувальників не виникало плутанини.

До того ж Warner Bros створила різні версії стрічки, де вживають той чи інший прикметник залежно від країни. Зокрема, коли Герміона знаходить інформацію про Ніколаса Фламеля, навіть у книжці надруковано sorcerer's в американській версії, а philosopher's у британській.

Це показує, наскільки до деталей був продуманим фільм. І хоч шанувальники, буває, досі сперечаються, як краще називати камінь, кожен із них по-своєму правий.