HBO Max, Disney Plus, Netflix: найпопулярніші фільми на стримінгах у 2021 році

На HBO Max, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video вийшло багато прекрасних фільмів та серіалів у 2021 році. Редакція Кіно 24 вибрала для вас найкращі найпопулярніші фільми, які варто подивитися кожному.

Серед найпопулярніших фільмів, які вийшли на стрімінгових сервісах у 2021 році – "Дюна", "Остання дуель", "Веном 2: Карнаж", "Матриця: Воскресіння" та інші. Ми розкажемо про комедії та драми, супергеройські фільми, бойовики, жахи та вестерни. Дуже сподіваємося, що прийдешній кінорік буде таким же багатим на різноманітні якісні картини.

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Найпопулярніші фільми на стримінгах у 2021 році

HBO Max

Матриця: Воскресіння / The Matrix Resurrections

Четверта частина Матриці, безумовно, одна із найочікуваніших прем’єр грудня. Це наукова фантастика, знята у жанрі кіберпанк. У центрі сюжету, як і в попередніх частинах, – протистояння головних героїв у комп’ютерній програмі "Матриця", яка контролює Землю.

"Матриця: Воскресіння" 2021: дивіться трейлер

Ліга справедливості Зака Снайдера / Zack Snyder's Justice League

Це супергеройський фільм і науково-фантастичний екшн, прем’єра якого відбулася у березні. Багато критиків його оцінили негативно через великий хронометраж, але шанувальники світу DC залишилися задоволеними. Події картини розвиваються після смерті Супермена у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". Такі персонажі як Бетмен, Диво-жінка, Флеш, Аквамен та Кіборг об'єднуються у Лігу справедливості, аби захистити світ від нападу Степового вовка і раті парадемонів.

"Ліга справедливості Зака Снайдера" 2021: дивіться трейлер

Друзі: Возз'єднання / Friends: The Reunion

Прем'єра спеціального епізоду "Друзі: Возз'єднання" відбулась 27 травня. У новому фільмі зібралися усі актори легендарного ситкому. У спецепізоді Кортні Кокс, Метт Леблан, Девід Швіммер, Дженніфер Еністон, Ліза Кудров, Меттью Перрі повернулися в декорації оригінального шоу і поділилися спогадами зйомок легендарних "Друзів".

"Друзі: Возз'єднання" 2021: дивіться трейлер

Дюна / Duna

Стрічка "Дюна" є екранізацією першої половини роману американського фантаста Френка Герберта, який вийшов у серпні 1965 року. У фільмі йдеться про далеке майбутнє, в якому Герцог Лето Атрейдес отримав контроль над пустельною планетою Арракіс. Життя на ній сповнене небезпек, але вона є дуже цінною, адже на ній розміщене єдине джерело рідкісної та найціннішої речовини у всесвіті – спайсу – речовини, яка покращує розумові здібності.

1 листопада в офіційній заяві Warner Bros. повідомили, що "Дюну" висунули на Оскар-2022 в 14 категоріях.

"Дюна" 2021: дивіться трейлер

Мортал Комбат / Mortal Kombat

Фентезійний бойовик "Мортал Комбат" ґрунтується на всесвітньо відомій франшизі відеоігор Mortal Kombat. За сюжетом, дивний знак дракона на грудях з дитинства не дає спокою Коулу Янгу. За роз'ясненнями про походження знаку він вирушає до Рейдена – Старшого Бога та захисника Земного Царства. Там Коул взнає, що разом з Джаксом, Сонею, Лю Кангом, Кунг Лао та Кано має стати на захист Всесвіту від Імператора Зовнішнього Світу Шан Цзуна.

"Мортал Комбат" 2021: дивіться трейлер

Ґодзілла проти Конга / Godzilla vs. Kong

За сюжетом, науковці з організації "Монарх" продовжують вивчення монстрів, щоб зрозуміти їхнє походження. Вони вирушають у лабораторію на острів Черепа, щоб провести кілька експериментів з Конгом. Вдається їм це зробити завдяки маленькій дівчинці, яка є єдиною, хто впливає на велетня. Однак, ця мандрівка закінчується протистоянням двох титанів. Ґодзіллу щось роздратувало на поверхні, а тому оскаженілий монстр вийшов, щоб вступити у бій з Конгом. І людству нічого не залишається, як спостерігати за всім і намагатись зберегти своє життя.

"Ґодзілла проти Конга" 2021: дивіться трейлер

Disney Plus

Чорна вдова / Black Widow

Це перший сольний фільм з Наташею Романовою і дев'ята поява Скарлетт Йоганссон у ролі Чорної вдови в кінематографічному всесвіті Marvel. За сюжетом, Наташа пригнічена тяжкими спогадами з минулого і, щоб зруйнувати систему появи таких самих вбивць як вона, Чорна вдова вирушає в "Червону кімнату" – місце колишніх тренувань. Виявиться, що її близькі були втягнуті до небезпечної змови. Зокрема, мова йде про сестру Елену, Олексія, відомого як Червоний вартовий, і Меліну. Всім загрожує небезпека, тому Чорна вдова допоможе їм та спробує знищити табір підготовки таких же безжальних вбивць, як вона.

"Чорна вдова" 2021: дивіться трейлер

Шан-Чі та легенда десяти кілець / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Головний герой – вправний боєць Шан-Чі, якого намагається завербувати терористична організація "Десять кілець". Виявляється, що її очільником є лиходій Венву або ж Мандарин – батько супергероя, який змалку навчав його бойових мистецтв, щоб у дорослому віці зробити своїм помічником.

"Шан-Чі та легенда десяти кілець" 2021: дивіться трейлер

Круелла / Cruella

Стрічка є приквелом до "101 далматинця". Усі події фільму "Круелла" відбуваються у Лондоні в 1970 роках. Молода швачка Естелла влаштується на роботу і шиє одяг, що розробляє баронеса фон Хельман. Умови, в яких опинилась дівчина, змусять її переосмислити своє життя і відкрити свою темну сторону. Так британці познайомляться із загадковою Круеллою, чиї витівки жахатимуть Хельман. Відгуки критиків про цей фільм – читайте за посиланням.

"Круелла" 2021: дивіться трейлер

Netflix

Непрощенна / The Unforgivable

Це драматичний фільм режисерки Нори Фінгшайдт. У фільмі Сандра Буллок знялася у ролі жінки, яка виходить з в'язниці після двадцяти років за вбивство шерифа. Вона повертається у свій будинок, але там на неї чекає лише засудження. Жінка намагається знайти свою сестру, яку вона залишила давним-давно. Сьогодні фільм "Непрощенна" з Сандрою Буллок очолив рейтинг популярних фільмів Netflix.

"Непрощенна" 2021: дивіться трейлер

Червоне повідомлення / Red Notice

У центрі сюжету – артефакт "яйце Клеопатри". Агент ФБР Джон Хартлі намагається спіймати злочинця Нолана. Він вже неодноразово викрадав твори мистецтва, і "яйце Клеопатри" – наступне завдання. Однак, на його шляху з’являється інший персонаж Слон і тут починаються справжні кумедні пригоди. "Червоне повідомлення" вийшло на Netflix 12 листопада і в перший день прем’єри встановив рекорд за переглядами. Раян Рейнольдс сказав, що це найбільший старт за всю історію Netflix.

"Червоне повідомлення" 2021: дивіться трейлер

У руках пса / The Power of the Dog

Це драматичний фільм режисерки та сценаристки Джейн Кемпіон за мотивами однойменного роману Томаса Севіджа. За сюжетом, харизматичний фермер-деспот поводиться жорстоко з рідними людьми. Але несподівано у його житті з’являється кохання. За головну роль у фільмі "У руках в пса" Камбербетча нагородили званням "найкращого актора" і вручили премію Нью-Йоркського кінокритичного кола. Стрічка пройшла у шорт-лист Оскара у двох номінаціях.

"У руках пса" 2021: дивіться трейлер

Гірка помста / The Harder They Fall

Стрічка заснована на реальній історії ковбоя Нейта Лава, який жив з 1854 по 1921 рік. Він став відомий завдяки перемозі у змаганнях з верхової їзди, боротьбі з викрадачами худоби й професійним навичкам в стрільбі. За сюжетом, темношкірий ковбой Нейт Лав, який народився на рабовласницькій плантації й втік на Дикий Захід, дізнається, що його давній ворог Руфус Бак втікає з-під варти. Нейт вирішує вистежити супротивника і взяти правосуддя у свої руки.

"Гірка помста" 2021: дивіться трейлер

Не дивися вгору / Don’t Look Up

Це американська комедія в жанрі політичної сатири. У ній Леонардо Ді Капріо з’явився у незвичайному для себе образі: з хвилястим волоссям, бородою й окулярах, а його подруга Дженніфер Лоуренс – з рудим волоссям і чубчиком. Окрім цих акторів, фільм має фантастичний зірковий склад, ми побачимо: Меріл Стріп, Джонні Хілла, Аріану Гранде, Тімоті Шаламе, Кейт Бланшетт та інших.

За сюжетом двоє астрономів, яких зіграли Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, під час дослідження зрозуміють, що до Землі наближаються астероїди, які можуть знищити планету. Вони як тільки можуть намагаються попередити про небезпеку, однак з вчених лише глузують, ба більше, намагаються їх заарештувати у зв’язку з поширенням начебто неправдивої інформації. Однак, герої не здаються. Як ця історія закінчиться та чому у Леонардо Ді Капріо стаються панічні атаки – дізнаєтеся після перегляду стрічки.

"Не дивися вгору" 2021: дивіться трейлер

Армія мерців / Army of the Dead

21 травня на Netflix вийшов зомбі-бойовик "Армія мерців" відомого американського режисера Зака Снайдера, який одразу був доступний українським шанувальникам з повноцінною українською озвучкою та субтитрами. В основі історії – команда найманих грабіжників, які ризикують і відправляються у Лас-Вегас під час навали зомбі. Вони вважають, що це ідеальний час для того, щоб пограбувати казино.

"Армія мерців" 2021: дивіться трейлер

Amazon Prime Video

Втілення зла / Malignant

Хорор "Втілення зла" ґрунтується на однойменному романі Джеймста Вана. З мови оригіналу назва стрічки Malignant дослівно перекладається як "злоякісний", це слово застосовують для позначення ракових пухлин. За сюжетом, жінка, на ім'я Медісон, постійно страждає жахливими сновидіннями. У них вона бачить страшні вбивства. Її стан погіршується, коли Медісон розуміє, що ті сни – це і є жахлива реальність.

"Втілення зла" 2021: дивіться трейлер

Легенда про Зеленого лицаря / The Green Knight

Фентезі "Легенда про Зеленого лицаря" розповідає про сера Гавейна, який приймає виклик про турнір і відправляється у небезпечну та повну спокус пригоду, щоби відстояти свою честь та місце біля престолу. У фільмі ми вперше бачимо зірку "Лари Крофт" й "Агентів UNCLE" Алісію Вікандер в образі простолюдинки Ессель, коханої Гавейна. Відомо, що режисер Девід Лоурі прописав відразу дві жіночі ролі спеціально для Алісії Вікандер.

"Легенда про Зеленого лицаря" 2021: дивіться трейлер

Веном 2: Карнаж / Venom: Let There Be Carnage

Це американський супергеройський фільм, який, безперечно, був одним із найочікуваніших фільмів. У кінопрокаті стрічка показала приголомшливі результати. Події фільму відбуваються у звичній манері Marvel: над світом нависла загроза і він потребує нового героя. Тандему Едді Брока та інопланетного симбіота Венома потрібно об'єднати свої сили проти нового ворога – нестримного монстра-вбивці Карнажа.

"Веном 2" 2021: дивіться трейлер

Остання дуель / The Last Duel

Стрічка "Остання дуель" заснована на реальних подіях. Історична драма режисера Рідлі Скотта розповідає про події, що відбуваються на тлі Столітньої війни, та розкриває безмежну могутність чоловіків, крихкість правосуддя та відважність однієї жінки, яка готова стати проти всіх, щоб правда перемогла.

"Остання дуель" 2021: дивіться трейлер