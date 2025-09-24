Про смерть Кардинале повідомив агент знаменитості. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку фільмів, у яких ви можете подивитися на акторську майстерність Клаудії, вшанувавши її пам'ять.

Рекомендуємо 3 українські детективні серіали, від яких не можна відірватися

У яких фільмах зіграла Клаудія Кадринале?

"Одного разу на Дикому Заході"

Сама ж Клаудія Кардинале зазначала, що цей фільм для неї був найуспішнішим. В центрі сюжету молода вдова, яка проти того, аби продати ферму чоловіку, який задумав прокласти по цій землі залізницю. Через це на неї замовляють вбивство, наймаючи кращого стрільця на Дикому Заході.

Однак на захист красуні встає відомий бандит і таємничий бродяга. Ці троє чоловіків зійдуться у битві, з якої точно не всі вийдуть живими.

"Одного разу на Дикому Заході": дивіться онлайн трейлер фільму

Не варто думати, що успіх можливий тільки на великих екранах. Ліцензійна букмекерська компанія Favbet показує, що це не так та дозволяє відчути смак перемоги своїм гравцям.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Рожева пантера"

Це кримінально-комедійна мелодрама з високим рейтингом. Історія розповідає про величезний діамант під назвою "Рожева пантера", який індійський шейх подарував своїй доньці. Але це не просто коштовність. Цей діамант має стати приманкою для небезпечного грабіжника. "Рожева пантера": дивіться онлайн трейлер фільму Поліцейський розставляє хитрі пастки, але навіть не здогадується, що сам стане їх жертвою. Адже коханець його дружини – це і є той самий загадковий чоловік, якого він даремно намагається впіймати.

"Фіцкарральдо"

Дія ще однієї високорейтингової стрічки, в якій знялася Клаудія Кардинале, розгортається наприкінці 19-го сторіччя. В центрі сюжету ексцентричний ірландець, відомий як Фіцкарральдо. Він мріє збудувати оперний театр в джунглях та після низки невдач вирішує збагатитися на каучуковій лихоманці та купує віддалену плантацію на річці.

"Фіцкарральдо": дивіться онлайн трейлер фільму

Ця пригодницька драма полюбилася багатьом завдяки своєму фантастичному сюжету, відмінній грі акторів, неймовірним локаціям і основній ідеї про віру в себе та свої сили.