У матеріалі Кіно 24 ми зробили добірку фото головних акторів серіалу. Переглядайте та занурюйтесь у справжню ностальгію.

Як зараз виглядають головні актори серіалу "Клон"?

Джованна Антонеллі – зіграла роль Жаді

Головна акторка серіалу Джованна Антонеллі зіграла роль Жаді, мусульманки, яка змушена після втрати переїхати в Марокко і жити між двома культурами, які дещо суперечать одне одному. Наразі акторці 49 років, а вона досі має приголомшливий вигляд.

Мурілу Бенісіу – втілив ролі братів-близнюків Лукаса і Діогу та клона Лео

Ще один актор серіалу Мурілу Бенісіу втілив роль братів-близнюків. Наразі актору 54 роки. З моменту прем'єри серіалу відбулося 24 роки, а він досі не втратив своєї харизми.

Далтон Віг – зіграв Саїда

Ще один ключовий актор серіалу "Клон" – це Далтон Віг. Він зіграв роль Саїда, чоловіка Жаді, з яким вони проживали у Марокко. Наразі актору 61 рік, однак він досі має приголомшливий вигляд та неймовірну усмішку.

Карла Діас – зіграла роль Хадіжі

Ще одна неймовірна акторка серіалу "Клон" це Карла Діас. Вона зіграла роль Хадіджи дочки Жаді та Саїда Наразі акторці 34 роки. У листопаді 2025 року їй виповниться 35. Тож зараз вона просто на піку своєї краси.

Ці кадри точно змусили вас зануритись у ностальгію, тож переглядайте серіал "Клон" уже цього вечора!