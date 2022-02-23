Команда фільму Сенцова "Носоріг" підтримає українську армію: куди підуть гроші з прокату

Команда кримінальної драми Олега Сенцова розпочне благодійну акцію на підтримку української армії з 24 лютого. Як саме запланували здійснити фінансову допомогу на військові потреби, – читайте на Кіно 24.

Як повідомила пресслужба фільму для 24 каналу, 10 гривень з продажу кожного квитка у всіх кінотеатрах країни, де показують стрічку, підуть на підтримку благодійного фонду "Повернись живим", задля допомоги українським ветеранам та військовим, які воюють на Донбасі проти російського окупанта.

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Нагадаємо, що перед світовою прем'єрою "Носорога" на 78-му Венеційському кінофестивалі команда фільму провела акцію на підтримку політв’язнів Росії та окупованого Криму.

У широкий український кінопрокат "Носоріг" вийшов 17 лютого 2022 року.

Про що стрічка "Носоріг"

Кримінальна драма Олега Сенцова розповідає про бурхливі 90-ті. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

"Носоріг" 2022: дивіться трейлер фільму

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Стрічка Сенцова була визнана найкращою на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі, а права на онлайн-прем’єру придбав Netflix задовго до релізу самого фільму.

За перший вікенд фільм зібрав 3 689 711 гривень.

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Що відомо про благодійний фонд "Повернись живим" Це багатоцільова громадська організація, до якої входить благодійний фонд з допомоги армії, навчальний відділ для військових, ветеранський відділу, аналітичний центру та нішеве медіа. Всі кошти, які надходять на рахунки Благодійного Фонду використовуються виключно на потреби української армії.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми перебуваємо під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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