Кіно 24 підготувало для вас добірку фільмів про секс, які вартують вашої уваги. Вони розповідають про інтимні теми, і водночас залишаються реалістичними та захопливими.

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"Друзі з привілеями"

Головні ролі в цій молодіжній комедії виконали голлівудські актори Джастін Тімберлейк та Міла Куніс. Вони зіграли молоду пару, які по-різному бачать стосунки. Джеймі та Ділан вирішують стати чимось більшим, аніж просто друзями. Та виявляється, що секс лише ускладнює їхні взаємини.

"Друзі з привілеями": дивіться трейлер онлайн

"Легковажна Я"

Стрічка розповідає про старшокласницю Олів – вона спритна та кмітлива. Дівчина обманює свою подругу заявою про те, начебто вона ходила на побачення. Наступного дня Олів ділиться деталями інтиму, якого насправді не було. Та оскільки її подруга ще та пліткарка, інформація розноситься школою дуже швидко. Олів влаштовує у школі сексуальну революцію, але її бере під контроль релігійна активістка.

"Легковажна Я": дивіться трейлер онлайн

"Хтивий дідусь"

Талановиті Роберт де Ніро та Зак Ефрон зіграли у кінокомедії дідуся та внука. Юний Джейсон готується до одруження з красунею-нареченою. Його дідусь - генерал у відставці, який, втім, не позбавлений фантазії та гарячої вдачі. Вони вирушають у передвесільну розважальну поїздку, де їх чекатиме багато цікавого.

"Хтивий дідусь": дивіться трейлер онлайн

"Третій зайвий"

Перегляд цього фільму не рекомендується дітям до 16 років – саме такий слоган у цієї стрічки. Історія розповідає про хлопчика Джона, який мріяв про те, щоб його ведмедик Тедді заговорив. Наступного дня його мрія здійснилась. Обоє підростали, юнак став дорослим, а його ведмідь став великою проблемою. Зрештою Джону треба вирішувати між ним та його стосунками з коханою дівчиною.

"Третій зайвий": дивіться трейлер онлайн

"Американський пиріг"

Чотири випускники домовляються про те, що допоможуть один одному при втраті цноти. Хлопці укладають угоду про те, що повинні зробити це до випускного вечора. Їх переслідують невдачі та відмови – то чи вдасться юнакам досягти мети?

"Американський пиріг": дивіться трейлер онлайн