Кино 24 подготовило для вас подборку фильмов о сексе, которые стоят вашего внимания. Они рассказывают об интимных темах, и одновременно остаются реалистичными и увлекательными.

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"Друзья с привилегиями"

Главные роли в этой молодежной комедии исполнили голливудские актеры Джастин Тимберлейк и Мила Кунис. Они сыграли молодую пару, которые по-разному видят отношения. Джейми и Дилан решают стать чем-то большим, чем просто друзьями. Но оказывается, что секс только усложняет их взаимоотношения.

"Друзья с привилегиями": смотрите трейлер онлайн

"Легкомысленная Я"

Лента рассказывает о старшекласснице Олив – она ловкая и сообразительная. Девушка обманывает свою подругу заявлением о том, будто она ходила на свидание. На следующий день Олив делится деталями интима, которого на самом деле не было. Но поскольку ее подруга еще та сплетница, информация разносится школой очень быстро. Олив устраивает в школе сексуальную революцию, но ее берет под контроль религиозная активистка.

"Легкомысленная Я": смотрите трейлер онлайн

"Похотливый дедушка"

Талантливые Роберт де Ниро и Зак Эфрон сыграли в кинокомедии дедушки и внука. Юный Джейсон готовится к женитьбе с красавицей-невестой. Его дедушка - генерал в отставке, который, впрочем, не лишен фантазии и горячего нрава. Они отправляются в предсвадебную развлекательную поездку, где их ждет много интересного.

"Похотливый дедушка": смотрите трейлер онлайн

"Третий лишний"

Просмотр этого фильма не рекомендуется детям до 16 лет – именно такой слоган у этой ленты. История рассказывает о мальчике Джоне, который мечтал о том, чтобы его мишка Тедди заговорил. На следующий день его мечта осуществилась. Оба подрастали, юноша стал взрослым, а его медведь стал большой проблемой. В конце концов Джону надо решать между ним и его отношениями с любимой девушкой.

"Третий лишний": смотрите трейлер онлайн

"Американский пирог"

Четыре выпускника договариваются о том, что помогут друг другу при потере девственности. Ребята заключают соглашение о том, что должны сделать это до выпускного вечера. Их преследуют неудачи и отказы – то удастся ли юношам достичь цели?

"Американский пирог": смотрите трейлер онлайн