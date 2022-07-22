"Кріпосна" 4 сезон: Наталка Денисенко показала перші кадри зі зйомок у Польщі

Зйомки четвертого сезону "Кріпосної" відбуваються у Польщі. Українська актриса Наталка Денисенко поділилася першими фото зі знімального майданчика.

Як повідомляє 24 канал, Наталка Денисенко зіграла у "Кріпосній" роль Лариси Яхонтової – спокусливу і саркастичну актрису Ніжинського театру та коханку Петра Червінського – жорстокого та багатого поміщика.

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У продовженні картини нам розкажуть нову історію про спадкоємців головних пар серіалу. За сюжетом, події відбуватимуться через 23 роки від початку подій першого сезону, тобто 1879-го. Через 18 років після скасування кріпацтва в російській імперії.

Днями актриса Наталка Денисенко в інстаграмі показала фото з Палацу Яблонни. Героїня зірки, як і раніше, виглядає привабливою та елегантною. Денисенко постала у сукні баклажанового кольору із масивною прикрасою, образ доповнила стримана зачіска.



Наталка Денисенко на зйомках "Кріпосної" у Польщі / Фото з інстаграму актриси

Завершуємо "Червінку" у Варшаві. Дуже гарне місце, схоже на Качанівку. Тепер у мене є досвід роботи з європейськими кінематографістами. Вони в захваті від нас, а ми від них,

– поділилася Денисенко.



Наталка Денисенко на зйомках "Кріпосної" у Польщі / Фото з інстаграму актриси

Скандал навколо Наталки Денисенко і серіалу: коротко

Як відомо, у "Кріпосній" знімалося безліч російських акторів. Знімання четвертого сезону розпочали ще до війни. Позаяк фільмування в Україні зараз неможливе, команда вирушила до Варшави.

Коли Наталка Денисенко зізналася, що їде до Польші на зйомки, її гостро розкритикували у мережі. Зокрема акторка Валерія Ходос та режисерка Ірина Цілик дорікнули Денисенко за те, що вона планує дознімати з росіянами те, що не встигла до повномасштабної війни. Денисенко виправдовувалася, що мусить дознятися в серіалі, бо "поляки дуже чекають на цей серіал", а у сцені з росіянами вона не зніматиметься.

Втім, через декілька днів інформацію про зйомки українських акторів з російськими спростували. Продюсерка шоу Тала Пристаєцька розповіла, що у четвертому сезоні серіалу не візьмуть участь російські актори, їх замінять дублери. Крім цього, шоу матиме іншу назву і зніматиметься українською мовою.

Після чого Денисенко прокоментувала: "Так, довелося переписати сценарій, викинути багато сцен, але я вдячна всій команді, режисеру, продюсерам та головним замовникам нашого серіалу – польському ТБ – за таку принципову позицію".

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Що відомо про Наталку Денисенко

Зірка народилася у грудні 1989 року в Чернігові. Навчалася у Київському національному університеті театру, кіно та телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. У 2011 році Наталка вперше зіграла у кіно. Її першою роллю була у серіалі "Щоденники Темного".

За плечима актриси чимало яскравих ролей у різних проєктах: "Століття Якова", "Село на мільйон", "Папаньки", "Авантюра на двох", "Кріпосна" та інші.

У 2017 році зірка вийшла заміж за свого колегу Андрія Федінчика. Подружжя виховує сина Андрія.