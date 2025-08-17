Андрій Кузьменко був не тільки співаком та автором пісень, але й письменником. У 2006 році він опублікував свою дебютну книжку "Я, "Побєда" і Берлін". За мотивами цієї повісті у 2024 році створили фільм, пише Кіно 24.

Де подивитися "Я, "Побєда" і Берлін"?

Однойменний фільм за мотивами повісті Кузьми "Скрябіна" можна переглянути онлайн на двох платформах – Netflix і Megogo. Це комедія та роуд-муві.

"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться трейлер онлайн

Що відомо про фільм?

Прем'єра фільму спершу була запланована на березень 2022 року. Однак через повномасштабну війну її перенесли на 14 березня 2024 року. Це гідна українська комедія з Іваном Бліндарем у головній ролі. Також серед акторів – Володимир Гева, Марія Стопник, Ростислав Бьоме, Адам Хаді та інші. Стрічку знімали у Львові, Києві та Берліні.

У картині присутні легендарні пісні Андрія Кузьменка. Це 16 авторських пісень, які спеціально для фільму виконали відомі українські співаки.

Події фільму відбуваються у 1990-х роках. За три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма їде до Берліна на старій та вбитій машині "Побєда" разом з другом Бардом. Він дає своїм близьким обіцянки: коханій Барбарі каже, що повернеться на новій автівці, а друзям, що обов'язково встигне на виступ. Але все йде не за планом.