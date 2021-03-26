Культовий Леонард Німой: вражаючі факти з життя актора, який надихнув ціле покоління

Леонард Німой став культовим героєм всесвітньовідомого серіалу "Зоряний шлях". Водночас його жест "вітання вулканців" ще досі використовують фанати у всьому світі.

Актор, фотохудожник, співак та поет Леонард Німой народився 26 березня 1931 року. Цікаво, що він має українське коріння.

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Що відомо про родину Леонарда Німого

Батьки актора народилися та проживали в місті Ізяслав, що на Хмельниччині. На початку ХХ століття це місто входило до складу Волинської губернії.

Однак Леонард народився вже не в Україні, адже його батьки емігрували до США.

Моя родина приїхала з українського містечка Ізяслав. Маму вивезли через кордон Польщі, під стогом сіна, а батько вже пішки перебирався через кордон, який дуже ретельно патрулювали. Потім вони поїхали до Бостону,

– розповів Німой.



Леонардо Німой у дитинстві / Фото Donovancrow

Вже у Бостоні батько актора відкрив перукарню, яку придбав за заощадження. Мати була домогосподаркою. Першою мовою, яку вивчив маленький Леонард, була їдиш, а згодом – англійська.

Акторські здібності Німого проявлялися з дитинства

Ще з дитинства у Леонарда проявлялися акторські здібності, тому батько віддав його на уроки драми у Бостонський коледж. Там Німой отримав ази акторського ремесла.

Паралельно, як і більшість американських студентів, Леонард працював та заробляв собі на життя. Це, звичайно, була не робота актора, адже він продавав пилососи.

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Коли почалася акторська кар'єра

Після закінчення коледжу, Леонард поїхав до Каліфорнії, де й розпочав кар'єру актора. Першу серйозну роль чоловік зіграв у фільмі "Kid Monk Baroni".

Це був дуже непоганий старт для нікому невідомого хлопчика-єврея з Бостона. Втім, служба в армії та сімейне життя зробили паузу в його кар'єрі.



Леонард Німой у стрічці "Kid Monk Baroni" / Скриншот з фільму

Роль у "Зоряному шляху"

Коли актору було 33 роки, його життя змінив кастинг на роль у серіалі "Зоряний шлях". Образ героя на ім'я Спок прив'язався до нього на все життя.

Особливий жест актора

Спочатку це дуже дратувало актора. Він навіть написав книгу "Я не Спок", але з роками полюбив цей образ та видав другу книгу під назвою "Я – Спок".

У телесеріалі персонаж мав дуже характерний жест – "вітання вулканців". Його приніс саме Леонард Німой. Це стародавнє єврейське благословення. Таким жестом священнослужителі благословили народ Ізраїлю в синагогах.



Жест Леонарда Німого / Фото Scarlet Boulevard

Ідея використовувати саме таке вітання дуже сподобалась режисеру серіалу, адже це була гарна можливість принести щось унікальне в культуру вулканців.

Інші захоплення Німого

Паралельно з кінокар'єрою, Німой професійно займався фотографією. Його роботи можна побачити в експозиціях музеїв Лос-Анджелеса, Нью-Йорка та Нового Орлеана.

Впродовж свого життя Німой написав 11 книг. Також він був ведучим на телебаченні та записував власні пісні.

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Леонард Німой прожив 83 роки. У своєму останньому пості в Twitter у 2015 році він написав: "Життя, як сад. Ідеальні моменти можуть бути присутні, але їх ніде зберегти, крім пам'яті. Живіть довго та процвітайте".