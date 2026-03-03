Чимало глядачів вже відвідали прем'єру, а деякі вагаються, чи варто дивитися фільм "Мавка". Тож у матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку найпоширеніших коментарів та відгуків українців після перегляду.
Що пишуть українці про фільм "Мавка. Справжній міф"?
Якщо ви досі вагаєтеся, чи варто йти у кінотеатр на фільм "Мавка. Справжній міф", зверніть увагу на коментарі українців у мережі. Зокрема, на інстаграм‑сторінці фільму вже можна побачити перші відгуки людей, які встигли переглянути прем'єру.
Здебільшого українці в захваті від фільму. Вони відзначають неймовірну акторську гру – і недаремно, адже у стрічці задіяний повністю молодий склад українських акторів, які лише розпочинають свій кар'єрний шлях. Містична атмосфера, романтичні та чуттєві сцени також неабияк сподобалися глядачам і додають фільму особливого шарму.
Ось, що пишуть українці у мережі:
- "Неймовірно чуттєва картина і такі красиві актори! Катя, твоє бачення прекрасне"
- "Неймовірний! Захоплююсь цією роботою наших українців! Дякую!!"
- "Вже купила квитки у Гамбурзі"
- "Вчора були на цьому романтичному фентезі. Дуже гарно грали актори, неперевершені пейзажі українського лісу та озера, чудова музика! Рекомендую, хто досі ще не був"
- "Я в захваті!"
- "Сказати, що я в захваті від перегляду – це нічого не сказати. Фільм дуже сподобався. Яскравий, казковий, заворожуючий і трохи тримає в напрузі. І звичайно романтичний та чуттєвий. Рекомендую переглянути."
- "Які актори!!"
- "Дуже містично, люблю таке!"
Що відомо про фільм "Мавка. Справжній міф"?
- Прем'єра фільму "Мавка. Справжній міф" відбулася 1 березня 2026 року.
- Це український фентезі-фільм режисерки Катерини Царик.
- Головну роль у стрічці зіграла Аріна Бочарова. Раніше 24 Канал брав інтерв'ю в акторки – читайте за посиланням.
- Роль Лук'яна виконав молодий український актор, харизматичний Іван Довженко.
- Сюжет розповідає про кохання Мавки та студента-біолога Лук'яна, але фільм не є адаптацією твору Лесі Українки чи стрічки "Мавка. Лісова пісня". У ньому більше міфології та української демонології, тож глядачі занурюються у неймовірний міфічний світ, який залишає сильні враження після перегляду.
- Головним саундтреком стрічки стала пісня "На беззвучний". Крім того, у фільмі звучить чимало інших музичних творів, які гармонійно доповнюють атмосферу картини.