Чимало глядачів вже відвідали прем'єру, а деякі вагаються, чи варто дивитися фільм "Мавка". Тож у матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку найпоширеніших коментарів та відгуків українців після перегляду.

Що пишуть українці про фільм "Мавка. Справжній міф"?

Якщо ви досі вагаєтеся, чи варто йти у кінотеатр на фільм "Мавка. Справжній міф", зверніть увагу на коментарі українців у мережі. Зокрема, на інстаграм‑сторінці фільму вже можна побачити перші відгуки людей, які встигли переглянути прем'єру.

Здебільшого українці в захваті від фільму. Вони відзначають неймовірну акторську гру – і недаремно, адже у стрічці задіяний повністю молодий склад українських акторів, які лише розпочинають свій кар'єрний шлях. Містична атмосфера, романтичні та чуттєві сцени також неабияк сподобалися глядачам і додають фільму особливого шарму.

Ось, що пишуть українці у мережі:

"Неймовірно чуттєва картина і такі красиві актори! Катя, твоє бачення прекрасне"

"Неймовірний! Захоплююсь цією роботою наших українців! Дякую!!"

"Вже купила квитки у Гамбурзі"

"Вчора були на цьому романтичному фентезі. Дуже гарно грали актори, неперевершені пейзажі українського лісу та озера, чудова музика! Рекомендую, хто досі ще не був"

"Я в захваті!"

"Сказати, що я в захваті від перегляду – це нічого не сказати. Фільм дуже сподобався. Яскравий, казковий, заворожуючий і трохи тримає в напрузі. І звичайно романтичний та чуттєвий. Рекомендую переглянути."

"Які актори!!"

"Дуже містично, люблю таке!"

Що відомо про фільм "Мавка. Справжній міф"?