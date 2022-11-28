Міла Куніс сплутала росіян з українцями та назвала борщ російським супом – фанати ошелешені
Джерело:ютуб Harper's BAZAAR
Зірка Голлівуду, яка народилася і жила в Україні 8 років, не може визначитися, ким себе вважає – росіянкою чи українкою. Фанати акторки зауважили важливий момент в недавньому інтерв’ю, в якому акторка назвала національні українські страви – борщ та вареники – "російською їжею".
Варто зауважити, що Міла Куніс ще кілька років тому негативно відгукувалась про Україну і соромилася своєї Батьківщини. Навіть на початку кар’єри брехала американцям про своє походження, мовляв, їй було "виснажливо" кожного разу показувати, де Україна на карті. Проте, після 24 лютого, в зірки пробудилася любов до України та вона навіть зібрала 35 мільйонів доларів на допомогу українському народу.
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Міли Куніс, яка допомагає Україні, назвала борщ і вареники "російською їжею"
У нещодавньому інтерв’ю для видання Harper's BAZAAR Міла Куніс осоромилася, назвавши національні українські страви борщ і вареники "російською їжею". У розмові про щоденні звички актриси, зірка поділилася, як проходить її день: коли вона встає, що готує на сніданок, коли одягає дітей до школи. Міла Куніс згадала й про свою матір, яка готує "практично увесь день" і їй це дуже добре вдається: "Я завжди мала домашню їжу, вона любить це. Вона продовжує думати, що готує для чотирьох людей, коли насправді є лише вона та мій тато".
Російська їжа – її завжди багато. Можна почати з пельменів, вареників. Можна говорити про російський суп – борщ. Але, якщо ви не любите буряк, не їжте його. Росіяни люблять копчену рибу чи просто рибу. Росіяни, ой, українці… Ми живемо в часі, коли я більше не знаю, як себе називати. Вони люблять маринувати їжу, щоб було на зиму,
– заявила Куніс.
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Міла Куніс назвала борщ російським супом: дивіться шматок відео з інтерв’ю для Harper's BAZAAR
Реакція фанів
У твітері дехто з користувачів назвав зірку "українофобкою". Інший просто вражений, чому зірка, яка виросла в Україні, не може зрозуміти різниці між українцями та росіянами. Дехто став на захист Куніс, коментуючи, що вона стала жертвою пропаганди.
- "Відстаньте від людини. Зберіть 30 лямів, а тоді шукайте якісь відосіки чи інший шмат лайна, хто що сказав";
- "Вирішила попіаритись на темі України. Декілька років тому Куніс рвала на собі сорочку і всім доказувала, що не має відношення до України та що вона росіянка";
- "Прикусіть свого злого язика, Міла підтримує Україну і цього достатньо в її випадку";
- "Ти можеш піаритися натому, що ти Українка, але це не змінить факту, що ти українофобка і ватниця";
- "Знайди ту Мілу і поясни вже їй, чий борщ";
- "Ти можеш народитися в Україні, зібрати 30 мільйонів доларів допомоги для України, але так і не зрозуміти різницю між Russians і Ukrainians".
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Що відомо про Мілу Куніс та її підтримку України
- Народилася в Чернівцях у 1983 році. Зараз знаменитості 39 років. За свою кінокар’єру актриса знялася у понад 40 картинах, серед яких: "Дуже погані матусі", "Шпигун, який мене кинув", "Найщасливіша дівчина на світі", "Третій зайвий", "Друзі по сексу" та інші.
- Після 24 лютого зірка заявила, що все кардинально змінилося: вона зрештою усвідомила себе українкою і навіть сказала дітям: "Ви наполовину українці, наполовину американці", на що вони відповіли: "Так, ми розуміємо, мамо". "Важливо знати, звідки ти родом. Це красиво, дивовижно мати кілька культур. Ми не повинні бути однаковими. Ми не повинні всі думати однаково... Ми дуже швидко нагадали нашим дітям, що вони наполовину українці", – зауважила Куніс.
- Проте на запитання ексдружини Шварценеггера – Марії Шрайвер, що вона думає про русофобію, Міла відповіла, що їй дивно, коли між собою воюють схожі народи. На її думку, це якби штат Невада вирішив вторгнутись у штат Каліфорнія у США. "Мій батько народився у Москві. Це однакові люди, це жах. Я думаю, ми не повинні звинувачувати людей. Помилково думати, що нам не варто більше йти у російський ресторан у Нью-Йорку чи купувати горілку. Така риторика не є правильною. Проблема в інфраструктурі, в пропаганді, політичній владі, але не в людях. Люди не голосували за Путіна", – переконана Міла Куніс.
- Крім цього, зірка вважає, що повномасштабне вторгнення Росії має погані наслідки не тільки України, а і Європи. Тому закликала людей не забувати про те, що відбувається в Україні. Крім цього, згадала про жахливі протести в Ірані: "Я вважаю, що це катастрофічно впливає на демократію, більшою мірою, ніж лісові пожежі, що відбуваються у світі. Не треба відокремлювати те, що відбувається в Ірані та інших містах. Зараз дуже важко".
- До того ж разом з чоловіком Міла Куніс зібрала 35 мільйонів доларів для українців.