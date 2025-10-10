Редакція Кіно 24 розповість, що увімкнути дітям після школи. У добірці – цікаві мультики, які навіть можна дивитись усією сім'єю.

Що увімкнути дітям після школи?

"Ґайді: Чарівна подорож" (2025)

Ґайді мешкає серед мальовничих Альп. У дівчинки є друг Пітер, з яким вона досліджує гори. Якось під час прогулянки героїня рятує маленьке рисеня, яке потрапило у пастку.

Ґайді й Пітер хочуть знайти родину звірятка, але зіштовхуються з меркантильним і бездушним бізнесменом. Тепер друзі мають ще й врятувати рідні Альпи, адже чоловік планує побутувати там велику лісопильню.

"Ґайді: Чарівна подорож": дивіться трейлер онлайн

"Таємниці зачарованого лісу" (2024)

Маленький Анжело захоплюється книжками про магію, тварин і стародавні легенди. Якось його родина терміново відправляється до бабусі. Дорогою робить коротку зупинку, а коли рушає далі – забуває хлопчика.

З допомогою компаса Анжело зрозумів, куди потрібно йти. Під час подорожі герой потрапляє до чарівного лісу, в якому дерева говорять, світлячки показують шлях і де живе багато дивних створінь.

"Таємниці зачарованого лісу": дивіться трейлер онлайн

"Приборкувачка драконів" (2024)

У стародавньому Китаї дракони й люди дружили. Але через жадібність їхній союз розпався, за чарівними істотами почали полювати. Через роки між дівчиною-рабинею Пін і драконом зав'язується дружба.

"Приборкувачка драконів": дивіться трейлер онлайн

"Луїс і прибульці" (2018)

Луїса виростив батько, який все життя вірить, що існують позаземні цивілізації. Не виникає сумнівів і у самого хлопчика, через що директор школи хоче відправити його в спецінтернат.

Водночас Луїс на власні очі бачив трьох прибульців, яких звати Мог, Наг і Вабо. Вони приземлилися біля його будинку і тепер створінням потрібно знайти запчастини, щоб відремонтувати свою літаючу тарілку і повернутися додому.

"Луїс і прибульці": дивіться трейлер онлайн

