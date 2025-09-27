У добірці від Кіно 24 пропонуємо дізнатись про всі мультсеріали та фільми про Черепашок-ніндзя, щоб обрати для себе найкраще.

Які мультсеріали є про Черепашок-ніндзя?

"Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя", 1987

Рейтинг IMDb: 7.9

Класичний анімаційний серіал, який зробив героїв культовими. Черепашки – Леонардо, Донателло, Рафаель і Мікеланджело – виховані щуром-наставником Сплінтером, борються зі злочинністю Нью-Йорка та злісним Шредером. Серіал поєднує бойові мистецтва, гумор і дружбу між героями.

Черепашки-ніндзя у 1987 році / Фото з Вікіпедії

Мультсеріал "Черепашки-ніндзя", 2003

Рейтинг IMDb: 7.9

Це більш драматична версія історії про борців за мир у Нью-Йорку. Черепашки знову протистоять Шредеру і його клану Фут, але сюжет більше орієнтований на характер персонажів і їхні внутрішні конфлікти. Більше бойових сцен і напруження, менш комедійний підхід.

Обкладинка мультсеріалу "Черепашки-ніндзя", 2003 / Фото з відкритих джерел

Мультсеріал "Черепашки-ніндзя" (перезапуск від Nickelodeon,), 2012 – 2017

Рейтинг IMDb: 7.9

Серіал-перезапуск, що поєднує динамічні бойові сцени, пригоди та гумор для молодших глядачів. Черепашки разом зі своїм наставником Сплінтером борються зі злочинністю. В цій історії з'являються постійні вороги, зокрема Шредер і його підлеглі. Сюжет зосереджений на пригодах черепашок у Нью-Йорку, нових винаходах Донателло та командній роботі головних героїв.

Черепашки-ніндзя у серіалі-перезапуску / Фото з відкритих джерел

"Еволюція Черепашок-ніндзя", 2018-2020

Рейтинг IMDb: 5.9

Це новий стиль анімації та модернізовані історії про пригоди черепашок, які борються з новими мутантами та злочинністю. Більше гумору, командної роботи й сучасних технологій.

Кадр із мультсеріалу "Еволюція Черепашок-ніндзя" / Фото з відкритих джерел

Фільми про Черепашок-ніндзя: що про них відомо?

"Черепашки-ніндзя", 1990

Рейтинг IMDb: 6.8

Перший повнометражний фільм із живими акторами у костюмах. Черепашки захищають Нью-Йорк від злого Шредера та його клану Фут. Разом із журналісткою Ейпріл вони протистоять злодіям, демонструючи бойові мистецтва та братську підтримку.

"Черепашки-ніндзя" у 1990 році / Фото IMDb

"Черепашки-ніндзя III: Подорож у часі", 1993

Рейтинг IMDb: 4.8

Черепашки переносяться в Японію XVI століття, де допомагають боротися з несправедливістю та рятують друзів. Фільм поєднує історичний антураж, бойові сцени та гумор, хоча сюжет вважається менш сильним порівняно з першими двома частинами.

"Черепашки-ніндзя" у 1993 році / Фото IMDb

"Черепашки-ніндзя" (перезапуск франшизи), 2014

Рейтинг IMDb: 5.8

Нове покоління черепашок із сучасним Нью-Йорком, CGI-ефектами та живими акторами. Вони протистоять Шредеру, досліджують своє походження та отримують нові технології для боротьби зі злочинністю.

"Черепашки-ніндзя" у 2014 році / Кадр із фільму

"Черепашки-ніндзя 2: Знищення з тіней", 2016

Рейтинг IMDb: 5.9

Це продовження перезапуску 2014 року. Шредер, якого мають переправити у другу тюрму, планує реалізувати план втечі. Однак Ейпріл вдалось дізнатись про цю інформацію, але черепашкам не вдалось запобігти втечі одного з найбільших злодіїв Нью-Йорку. Тепер перед ними відкриваються нові виклики.

"Черепашки-ніндзя" у 2016 році / Кадр із фільму

"Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя: Погром мутантів", 2023

Рейтинг IMDb: 7.2

Найновіший фільм, що поєднує класичних героїв із сучасною анімацією та технологіями. Черепашки борються з новими мутантами та рятують Нью-Йорк від масштабних загроз.

"Черепашки-ніндзя" у 2023 році / Кадр із фільму

