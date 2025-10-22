За останній тиждень українці дивилися різноманітні фільми. Якщо ви у пошуку нового цікавого кіно на вечір, зверніть увагу на цю добірку, пише 24 Канал з посиланням на Netflix.

"Жінка з каюти №10"

Другий тиждень поспіль на першому місці у рейтингу тримається детективний трилер з Кірою Найтлі, що є екранізацією однойменного роману.

У центрі сюжету – журналістка Лора, яка працює над завданням на борту яхти. В один момент вона стає свідком моторошної ситуації: жінка помічає, як з сусіднього номера у воду падає жіноча постать. Всі запевняють Лору, що це неправда, адже гості та члени екіпажу перебувають на місці.

"Жінка з каюти №10": дивіться трейлер онлайн

"Французький коханець"

Романтична комедія з Омаром Сі розповідає про зневіреного актора, який знайомиться у Парижі з офіціанткою. Вони обоє переживають не найкращі часи, тож труднощі об'єднують їх, і між ними виникають сильні почуття.

Та на заваді щастю головних героїв стоїть чимало випробувань. Невідомо, чи зможе їхнє кохання побороти проблеми та нав'язливу увагу публіки.

"Французький коханець": дивіться трейлер онлайн

"Секрети домашніх тварин 2"

Сиквел однойменного мультфільму 2016 року продовжує розповідати про пригоди домашніх тварин. Собака Макс та його приятелі живуть звичним життям: чекають своїх господарів з роботи й навчання та розважаються, чим можуть.

Та раптом спокійні й розмірені будні Макса перериває низка подій: його хазяйка виходить заміж і народжує дитину. Собаку відправляють на відпочинок у село, де він зіштовхнеться з труднощами сільського життя і зазирне в обличчя страху.

"Секрети домашніх тварин 2": дивіться трейлер онлайн

