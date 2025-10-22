За останній тиждень українці дивилися різноманітні фільми. Якщо ви у пошуку нового цікавого кіно на вечір, зверніть увагу на цю добірку, пише 24 Канал з посиланням на Netflix.
Цікаво Як у реальному житті виглядають актори серіалу "Дім Гіннесів", який підкорив українців
"Жінка з каюти №10"
Другий тиждень поспіль на першому місці у рейтингу тримається детективний трилер з Кірою Найтлі, що є екранізацією однойменного роману.
У центрі сюжету – журналістка Лора, яка працює над завданням на борту яхти. В один момент вона стає свідком моторошної ситуації: жінка помічає, як з сусіднього номера у воду падає жіноча постать. Всі запевняють Лору, що це неправда, адже гості та члени екіпажу перебувають на місці.
"Жінка з каюти №10": дивіться трейлер онлайн
"Французький коханець"
Романтична комедія з Омаром Сі розповідає про зневіреного актора, який знайомиться у Парижі з офіціанткою. Вони обоє переживають не найкращі часи, тож труднощі об'єднують їх, і між ними виникають сильні почуття.
Та на заваді щастю головних героїв стоїть чимало випробувань. Невідомо, чи зможе їхнє кохання побороти проблеми та нав'язливу увагу публіки.
"Французький коханець": дивіться трейлер онлайн
"Секрети домашніх тварин 2"
Сиквел однойменного мультфільму 2016 року продовжує розповідати про пригоди домашніх тварин. Собака Макс та його приятелі живуть звичним життям: чекають своїх господарів з роботи й навчання та розважаються, чим можуть.
Та раптом спокійні й розмірені будні Макса перериває низка подій: його хазяйка виходить заміж і народжує дитину. Собаку відправляють на відпочинок у село, де він зіштовхнеться з труднощами сільського життя і зазирне в обличчя страху.
"Секрети домашніх тварин 2": дивіться трейлер онлайн
Натомість на перших місцях у рейтингу найпопулярніших серіалів – ті стрічки, які минулого тижня пасли задніх.
Також українці останнім часом найчастіше дивилися на Netflix такі фільми:
- "Знову лють"
- "Кейпоп-мисливиці на демонів"
- "Сімейка дурків"
- "Вона в пітьмі йде"
- "Секрети домашніх тварин"
- "Клуб убивств по четвергах"
- "Ідеальна сусідка".