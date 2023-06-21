10 фільмів і серіалів Netflix, які найчастіше обирають українці

Netflix в Україні – одна з найпопулярніших стрімінгових платформ. Які фільми до перегляду обирають українці найчастіше – дивіться далі.

Від напруженої драми до захопливих комедій – на Netflix кожен знайде щось для себе. Наприклад, за період від 12 до 18 червня в Україні найбільше переглядали пригодницький бойовик "Евакуація 2" та 6 сезон серіалу "Чорне дзеркало". У списку найпопулярніших фільмів також опинилася українська стрічка Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", повідомляє 24 Канал.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

Минулого тижня українці найчастіше переглядали новий фільм з Крісом Гемсвортом "Евакуація 2". Він ґрунтується на графічному романі Ciudad Анда Паркса, Джо Руссо, Ентоні Руссо, Фернандо Леон Гонсалеса та Еріка Скіллмана.

У продовженні "Евакуації" розповідають історію найманого вбивці Тайлера Рейка, який знову вирушає на смертельну місію. Цього разу йому доручено рятувати сім'ю безжалісного грузинського злочинця. Події розгортаються в засніженому регіоні Східної Європи, створюючи особливу атмосферу.

"Евакуація 2": дивіться трейлер

Більше фільмів у рейтингу:

"Люксембург, Люксембург", 2023 рік;

"Співай 2", 2021 рік;

"Евакуація", 2020 рік;

"Стрілець", 2007 рік;

"Ціна страху", 2002 рік;

"Мати", 2023 рік;

"Кров і золото", 2023 рік;

"Червоне повідомлення", 2021 рік;

"Роби по-своєму", 2023 рік.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

Шостий сезон похмурої сатиричної антології журналіста Чарлі Брукера "Чорне дзеркало" вибився в лідери на Netflix серед українців. Серіал показує вплив сучасних технологій на життя людей. У 6 сезоні "Чорного дзеркала" залучений великий зірковий склад, зокрема Зазі Бітц, Джош Гартнетт, Аарон Пол, Сальма Гаєк, Енні Мерфі та інші.

"Чорне дзеркало" 6 сезон: дивіться трейлер

Більше серіалів у рейтингу:

"Чорне дзеркало", 6 сезон;

"Арнольд", мінісеріал;

"Фубар", 1 сезон;

"Нічний агент", 1 сезон;

"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів", 1 сезон;

"Я ніколи не...", 4 сезон;

"Цілую, Кітті", 1 сезон;

"Чорне дзеркало", 1 сезон;

"Чорне дзеркало", 5 сезон;

"Наша планета ІІ", 2 сезон.

Нагадаємо, виробництво 3 сезону "Бріджертонів" вже розпочалося. Продовження розкаже історію кохання Пенелопи Фезерінгтон (леді Вістлдаун) та Коліна Бріджертона.