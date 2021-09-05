Ода грі Крістен Стюарт – реакції на фільм про леді Ді "Спенсер" на Венеційському кінофестивалі

На італійському острові Лідо продовжується 78-ий міжнародний Венеційський кінофестиваль. 3 вересня 2021 року відбулась прем'єра фільму Пабло Ларрейна про принцесу Уельську Діану під назвою "Спенсер". Якою була реакція критиків та журналістів, хто вже побачив фільм – читайте на Кіно 24.

"Спенсер" – це новий художній байопік про принцесу Уельську – Діану Спенсер (у дівоцтві) від чилійського режисера Пабло Ларрейна. До речі, автор фільму став популярним завдяки біографічному фільму 2016-го року про Джекі Кеннеді – дружину Президента США – роль якої виконала Наталі Портман.

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Режисер попереджає глядачів у перших титрах фразою: "Казка на основі реальної трагедії", – яка налаштовує на певний настрій до картини.

Обрати Крістен Стюарт на роль принцеси Діани стало прекрасним рішенням для самого режисера, адже критики зустріли перший трейлер фільму із захватом від драматичної гри, схожості зовнішності актриси та принцеси, а також включили Стюарт до списку ймовірних претенденток на номінацію у категорії Найкраща актриса премії Оскар-2022. Як там вийде з Оскаром, ми побачимо вже зовсім скоро, а поки що картину зустріли доволі скромні відгуки про її сюжет та сценарій.

Варто додати, що персона принцеси ось уже тридцять років не полишає зацікавленості, особливо після трагедії. Найбільш вдалою грою та перевтіленням у роль леді Ді поки що вважається роль Емми Коррін у 4-му сезоні серіалу від Netflix "Корона". У цьому проєкті дуже стримано, з усією повагою до королівської сім'ї, а також пам'яті про саму принцесу, автори показали дуже "живий" образ Діани.



Пабло Ларрейн та Крістен Стюарт на червоному килимі 78-го Венеційського кінофестивалю / Фото Getty Images

Після перегляду фільму "Спенсер" на кінофестивалі деяким критикам, як от від Daily Mail, не вистачило саме цієї "живості". Критики видання нарікають на "картинність" персонажу принцеси: "Спенсер" залишив мені тільки одне приголомшливе почуття: випустити нову серію "Корони". Критик нагородив фільм 2-ма балами з 10-ти, незважаючи на те, що особливо підкреслив схожість самої Крістен Стюарт з Діаною, як у зовнішності, так і в характері гри:

Ви тільки спочатку бачите відмінності. Але поступово досвід голлівудської зірки примушує вас бачити лиш те, що все це – Діана. Було б важко зіпсувати зачіску 30-річної давності, але вона також подає хрипкий голос й акцент, а також цю цікаву спокусливу суміш сором'язливості і прямоти,

– написав Браян Вайнер з Daily Mail.

Критик з The Hollywood Reporter також зосередив свій відгук про фільм на грі Крістен Стюарт: "Ретельно підготовлена робота Стюарт над акцентом і манерами – бездоганна. Камера обожнює її, але вона ще не була такою магнетичною та несамовито вразливою".

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Критик Скот Мензел з We Live Entertainment наділив фільм 9-ма балами з 10 у супроводі таких коментарів: "Ви можете побачити багато Крістен Стюарт в Діані і навпаки. Стюарт дає нам можливість заглянути всередину розуму Діани і дізнатися, як це – жити життям, за яким постійно спостерігають та контролюють інші". Це найвищий бал з усіх відгуків про фільм.

Решту відгуків про фільм можна переглянути на сайті Rotten Tomatoes. До речі, на цьому незалежному ресурсі станом на 5 вересня 2021 року рейтинг фільму складає 78% зі 100%. Звісно, що його поки що складають відгуки лише від кінокритиків та журналістів. Про загальний рейтинг фільму можна буде говорити лише після прем'єри, на яку залишилось чекати не так довго.

"Спенсер" 2021: дивіться трейлер фільму