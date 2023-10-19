Спіймав уламок у бік, – Олег Сенцов знову отримав поранення на передовій

Знаменитий український режисер Олег Сенцов з початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Він вже неодноразово був поранений і днями знову розповів про травму.

На щастя, цього разу поранення не важке. Під час виконання бойового завдання уламок травмував бік військового.

Це цікаво 4 документальні фільми про кіберспорт, які будуть цікаві не лише гравцям

Олег Сенцов знову отримав поранення

Військовий заявив, що на цей раз йому пощастило, бо поранення виявилося не важким. Водночас він вирішив не розголошувати більше ніяких деталей.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією режисера шанувальники підтримали його та побажали швидкого відновлення.

"Нехай Господь береже";

"Нехай Господь вас береже! Швидкого відновлення";

"Швидкого одужання! І хай Бог береже";

"Бережіть себе";

"Одужання скорішого. Бережіть себе";

"Сили вам і зцілення від поранення".



Олег Сенцов у війську / Фото з фейсбуку режисера

Олег Сенцов у війську: що відомо