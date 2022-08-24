росія думала, що зараз досі 2014 рік, – Сенцов про те, якою потужною стала наша армія за 8 років
Український військовий та режисера Олег Сенцов зараз під Бахмутом захищає Україну. Він пишається нашою армією, яка завдає гідного відсічу більшому російському війську. Але так було не завжди, чому ми не могли здійснювати спротив у 2014 – читайте далі.
В інтерв’ю 24 каналу Олег Сенцов поділився, чому ми точно переможемо. Він розповів про зміни в армії. Ще у 2014 році за словами Сенцова, наша армія являла собою сумне явище. Зараз, через вісім років, ЗСУ потужно заявляє про своє майбутнє повернення до Криму.
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Сенцов про армію у 2014 році
Для прикладу військовий нагадав, як евакуйовував військові частину з Бельбеку у 2014 році.
"Якщо пам’ятаєте, був такий Мамчур, який у 2014 році зі своїми військовими вийшов проти озброєного ворога з прапором і під Гімн України. У мережі є це відео нашого спротиву. Голі, босі йдуть на автомати. Ось тоді Мамчура заарештувало ФСБ, а його частину виселили з гуртожитків. Я приїхав забирати їх з автобусами й побачив цих людей: у радянському "дубку", з речами, у шльопанцях, з дітьми, жінками та прапором. І це була наша армія".
Він продовжив: "І тоді я зрозумів, чому ми не можемо чинити спротив у Криму. Ми були просто неспроможні. За роки незалежності армію розкрадали, за януковича все ще більше погіршилася. Зокрема росія приклала до цього руку, щоб нас максимально ослабити, використовуючи свій політичний вплив. Тоді, на жаль, це було дуже сумне явище".
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Зараз ЗСУ дуже потужні
Проте, зараз, повідомив Сенцов наша армія дійсно дуже потужна. "Ми даємо відсіч такій сильній російській армії, яка не була готова до шаленого спротиву українців. росія думала, що зараз досі 2014 рік і вона буде воювати з якимись недолугими, бо не вважає Україну за державу, українців за націю, а армію такою, яка не здатна чинити спротив та перемагати".
Я впевнений, що ми зможемо переламати цю громаду і звільнити всі території, які зараз чи раніше були окуповані, і, можливо, зайти в Крим у військовий спосіб,
– сказав він.
Також Олег доповнив, що російська армія направду сильніша, проте наша – "краще вмотивована, навчена, нас підтримує суспільство, міжнародні партнери. Вона більш децентралізована та інноваційна".
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Ми непереможні та не здаємося
"Ми непереможні та не здаємося. Коли нам стає гірше, ми тримаємося разом. янукович думав, що він розжене студентів і всі розійдуться, а вийшли мільйони, й ми прогнали януковича. путін думав, що він вторгнеться своїм військом, вдарить ракетами й ми побіжимо, а ми ще більше зібралися. Ми звільнили ще більше земель, які були окуповані в перші тижні війни", – Сенцов зазначив про справжню силу українців.
Ми непереможні, ніколи не здаємося й завжди перемагаємо,
– наголосив він.
Олег Сенцов на війні / Фото з фейсбуку військового