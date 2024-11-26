Актор Олексій Хільський, який загинув на фронті, став частиною гри STALKER 2
Участь у розробці грі "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" взяло чимало українських акторів. Серед них – Олексій Хільський, який загинув на війні у 2023 році.
Український актор Олексій Хільський втілив у грі одного з головних персонажів. Про це повідомила його дружина, Надія Хільська, пише 24 Канал.
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Ця робота стала однією з останніх для Олексія Хільського. Розробники вшанували його пам'ять й пам'ять інших загиблих військових.
20 листопада відбувся офіційний реліз гри S.T.A.L.K.E.R 2. Льоша став частиною цієї гри. Він був би зараз щасливий і вже б качав її на "плойку". Пишаюсь та страшенно сумую,
– написала Надія Хільська
Олексій Хільський під час роботи над персонажем / Фото з інстаграму Надії Хільської
Нагадаємо, Олексій Хільський загинув 17 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.
Українські актори у грі S.T.A.L.K.E.R 2
- Григорій Бакланов долучився до створення відеогри та працював над озвучкою. Він подарував свій голос 23 персонажам.
- Олександр Лаптій, актор та боєць бригади "Азов", став моделлю для 3D-анімації одного з головних персонажів.
- Олена Курта, яку знають з серіалу "Школа", зіграла пані Агату. Цікаво, що в українській версії гри ця персонажка розмовляє голосом Юлії Саніної.