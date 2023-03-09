Оскар-2023: все, що варто знати про найпрестижнішу кінопремію Голлівуду

У 2023 році найпрестижнішу премію Голлівуду вручатимуть 95 раз. Коли та де відбудеться Оскар, хто буде ведучим шоу та які фільми позмагаються за золоту статуетку – дізнавайтеся далі.

Церемонія нагородження Оскара проводиться у кінематографі США з 1929 року, що не може не свідчити про її статусність, престижність та авторитетність. Той, хто отримає славнозвісну статуетку – приречений на злети у кар'єрі, попит і миттєве зростання популярності.

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Дата вручення премії Оскар-2023

Церемонія вручення Оскара пройде в театрі "Долбі" у ніч з 12 на 13 березня 2023 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США. Урочистий захід розпочнеться о 3 годині ночі за київським часом. В Україні Оскар-2023 транслюватиме телеканал Суспільне.

Хто стане ведучим шоу

Ведучим премії стане американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел. Це буде третя поява Джиммі Кіммела в ролі ведучого на Оскарі. Вперше це відбулося у 2017 році. До того комік проводив церемонії вручення премії Еммі.

Джиммі Кіммел буде ведучим Оскара-2023 / ABC

Повідомлялося, що роль ведучого пропонували й Крісу Року, проте актор відмовився. Свою відмову Рок аргументував гіркими спогадами про витівку Вілла Сміта на Оскарі-2022. Тоді актор невдало пожартував про дружину Сміта – Джаду Пінкетт-Сміт.

Що відомо про номінантів Оскара-2023

Номінантів на премію оголосили 24 січня. У категорії "Найкращий фільм" беруть участь 10 фільмів:

"На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front;

"Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water;

"Банші Інішерина" / The Banshees of Inisherin;

"Елвіс" / Elvis;

"Все завжди і водночас" / Everything Everywhere All at Once;

"Фабельмани" / The Fabelmans;

"Тар" / Tár;

"Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick;

"Трикутник смутку" / Triangle of Sadness;

"Жінки розмовляють" / Women Talking.

Щобільше, у номінації "Найкращий документальний фільм" вперше позмагається українська стрічка. Йдеться про "Будинок зі скалок", який розповідає про українських дітей, які живуть у притулку, розташованому поруч із лінією фронту. Стрічку допомагав створювати український режисер і лінійний продюсер Азад Сафаров. Як творча команда фільму готується до престижної церемонії – читайте у нашому ексклюзивному матеріалі.

"Будинок зі скалок": дивіться трейлер

Цікаво, як доля складеться із блокбастером "Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом у головній ролі. Адже з’ясувалося, що фільм частково фінансований підсанкційним російським олігархом Дмитром Риболовлєвим. Світовий Конґрес Українців звернувся до Академії з офіційною заявою своєї позиції та закликав зняти "Топ Ґан: Меверік" з премії Оскар. Наразі офіційної відповіді Україні ще не було.

У номінації "Найкращий актор" позмагаються такі зірки:

Остін Батлер ("Елвіс");

Колін Фаррелл ("Банші Інішерина");

Брендан Фрейзер ("Кит");

Пол Мескаль ("Aftersun");

Білл Наї ("Жити").

У категорії "Найкраща актриса" беруть участь такі знаменитості:

Кейт Бланшетт ("Тар");

Анна де Армас ("Білявка");

Андреа Райзборо ("До Леслі");

Мішель Вільямс ("Фабельмани");

Мішель Єо ("Все завжди і водночас").

Зірки на сцені Оскара-2023

Під час урочистої церемонії Оскара, на сцену вийдуть найпопулярніші зірки Голлівуду:

Ріанна з піснею Lift me up, що стала саундтреком до фільму "Чорна Пантера: Ваканда назавжди"

з піснею Lift me up, що стала саундтреком до фільму "Чорна Пантера: Ваканда назавжди" Леді Гага з трек Hold my hand, що став саундтреком до стрічки "Топ Ґан: Меверік".



Ріанна виступить на сцені Оскара-2023 / Фото з інстаграму співачки