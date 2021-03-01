Переможці Золотого глобусу 2021: які стрічки стали лауреатами престижної премії

Через пандемію коронавірусу кіномани не змогли насолодитись традиційною червоною доріжкою, однак церемонія Золотого глобуса 2021 потішила результатами. Які стрічки стали лауреатами премії – дізнавайтесь у матеріалі.

Традиційно оголошення результатів Золотого глобуса велось з Beverly Hilton, що в Каліфорнії. А от другою локацією став Нью-Йорк, що було незвично для всіх глядачів. Таким чином організатори премії залучили більше кінозірок до трансляції, що пройшла в ніч з 28 лютого на 1 березня, та відзняли з ними ефектні кадри в студії. Тому те, що Золотий глобус 2021 перейшов у віртуальний режим, на глядачів не повпливало, адже було цікаво спостерігати за перебігом шоу.

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І, звісно, велику увагу прикувало оголошення результатів голосування, яке велось упродовж вечора. Золотий глобус отримали найкращі стрічки та їхні автори, які не стримували своїх емоцій від нагороди. Хто ж став лауреатом премії у 2021 році – дізнавайтесь у списку.

Золотий глобус 2021: список переможців

Повнометражні фільми:

Найкращий фільм (драма): "Земля кочівників" (Nomadland)

Найкращий фільм іноземною мовою: "Мінарі" (Minari)

Найкращий сценарій: Аарон Соркін за "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)

Найкращий режисер: Хлоя Чжао за фільм "Земля кочівників" (Nomadland)

Найкраща пісня: "Is Si (Seen)", стрічка "Все життя попереду"

Найкраща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст, "Душа"

Найкращий анімаційний фільм: "Душа" (Soul)

Найкращий фільм (комедія або мюзикл): "Борат 2" (Borat 2)

Найкраща чоловіча роль (драма): Чедвік Боузман, "Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom)

Найкраща жіноча роль (драма): Андра Рей, "Сполучені Штати проти Біллі Холідей" (The United States vs Billie Holiday review)

Найкраща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя "Юда та чорний месія" (Judas and the Black Messiah)

Найкраща жіноча роль другого плану: Джоді Фостер, "Мавританець" (The Mauritanian)

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл): Саша Барон Коен, "Борат 2" (Borat 2)

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл): Розамунд Пайк, "Аферистка" (I Care a Lot)

Серіали та програми: