Так, Анджеліна Джолі, Дженніфер Еністон та інші знаменитості знімалися у фільмах, які не принесли їм шаленої популярності, але дали перший акторський досвід. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на публікації Нового каналу розповідаємо про перші ролі легендарних акторів.

Якими були перші ролі найпопулярніших світових акторів?

Колись справжні кіномани переглядали ці стрічки й навіть уявити не могли, що актори, які грали в цих фільмах чи серіалах, згодом стануть справжніми легендами кінематографа. Для когось це були перші головні ролі, для когось – другорядні, але всі вони подарували акторам найцінніше – перший досвід, який не завжди залишається в їхніх серцях та серцях найпалкіших шанувальників.

Сьогодні вони знімаються в найуспішніших і найкасовіших стрічках. Однак саме перші ролі дали їм той досвід, який сформував їх такими, якими вони є нині. Серед найпопулярніших акторів та їхніх ранніх ролей – такі:

Дженніфер Еністон – "Моллой"



Дженніфер Еністон у серіалі "Молдой" / Постер серіалу

Вілл Сміт – "Де знаходиться день?"

Джонні Депп – "Кошмар на вулиці В'язнів"



Джонні Депп у фільмі "Кошмар на вулиці в'язнів" / Кадр із фільму

Кейт Вінслет – "Небесні створіння"

Бред Пітт – "Хічкок"

Анджеліна Джолі – "Кіборг 2"



Анджеліна Джолі у фільмі "Кіборг 2" / Кадр із фільму

У цих стрічках вони ще зовсім юні, і їх важко впізнати, порівнюючи їх із сучасним образом знаменитостей. Однак уже тоді крізь призму екрана неозброєним оком було видно їхній акторський талант, харизму та неабияку роботу над собою, яка зрештою привела їх до того успіху, який вони мають сьогодні.