91-річний Жан-Люк Годар вирішив добровільно піти з життя. Його рідні зазначили про те, що він не був хворим, але "його тіло втомилося" і він "вирішив покінчити з цим".

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Жан-Люк Годар вчинив самогубство

У французькому виданню Liberation йдеться також про те, що Жан-Люк Годар більше не міг нормально жити через різні патології.

Він не був хворий, він просто втомився. І тому він вирішив покінчити з цим. Це було його рішення, і для нього було важливим, щоб про це дізналися. Його тіло втомилося. Воно більше не працювало. Він більше не міг нормально жити через різні патології. І я думаю, що для людини, яка була такою незалежною, такою чесною, не мати можливості контролювати свої фізичні можливості, як усі, було великою перешкодою,

– заявив родич Годара.

Зазначимо, Жан-Люк Годар був одним із найвидатніших представників напрямку "французької нової хвилі" у кінематографі. Його вважають найрадикальнішим французьким режисером 1960-х і 1970-х років. Серед його робіт: "На останньому диханні", "Маленький солдат", "Жити своїм життям", "Прощай, мова", "Божевільний П’єро" та інші.

Годар був відзначений безліччю нагород, зокрема почесною кінопремією Сезар у 1987 та 1998 роках, Імператорською премією, яка надається Японською художньою асоціацією для театру та кіно (2002 рік) та почесною премією Оскар у 2011 році.

Що цікаво, у 2018 році режисер відмовив у запрошенні відвідати Ермітаж, аби повідомити про свою незгоду з "умовами ув'язнення" українського режисера-документаліста Олега Сенцова.