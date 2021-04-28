Як працюють над створенням приквела "Гри престолів": НВО показав фото

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Представники НВО підігрівають ще більшу цікавість до приквела "Гри престолів" , що має назву "Дім дракона". Канал опублікував перші фотографії, на яких зображені актори серіалу "Дім дракона", які разом читають сценарій.

Телеканал HBO оголосив у твітері, що виробництво серіалу "Дім дракона"  – приквела "Гри престолів" – офіційно почалося. 

Цікаво У приквелі "Гри престолів" не буде жорстоких сцен насилля над жінками

НВО показав як актори працюють над сценарієм 

Жоден із акторів "Гри престолів" не зіграє у цьому серіалі.

 Тому що д ія нового серіалу відбуватиметься за 300 років до оригінальної картини та розповість, як династія Таргарієнів завоювала Вестерос.

Отож кастинг пройшли:

  • Емма Д'Арсі – принцеса Рейніра Таргарієн,

Саме вона мала стати першою жінкою-королевою Вестероса. Ця героїня добре відома глядачам, адже вона з Алісентою були головними особами у знаменитій війні, яку назвали "Танець дракона".

Про його роль представники HBO оголосили ще у жовтні 2020 року.

  • Метт Сміт – принц Деймон Таргарієн;

Відомо, що актор вже зумів прославитись завдяки гучним проєктам, серед яких – серіали "Корона", "Доктор Хто", а також проєкт "Морбіус", 

  • Олівія Кук – Алісента Хайтауер;

У книзі ця героїня відіграє особливу роль у сюжеті. Алісента зростала поряд з королем, а тому володіє аристократичними манерами та політичним баченням.

  • Ріс Іфанс – Отто Хайтауер.

Що відомо про серіал "Дім дракона" 

  • "Дім дракона" – один з шести проєктів-приквелів "Гри престолів", над якими працює HBO.
  • Сценарій написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров", в якому розповідається про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу.
  • Запланована кількість серій – 10. 
  • Шоураннерами будуть Райан Кондал і Мігель Сапочник, а виконавчим продюсером – Джордж Мартін.
  • Вперше про зйомки приквела до "Гри престолів" заговорили у 2019 році. Однак чутки в пресі не отримували офіційних підтверджень до 2020-го, коли компанія HBO оголосила про майбутні зйомки "Дому Дракона".

Цікаво 3 нових проєкти за всесвітом "Гри престолів", на які чекає кожен фанат

Дата виходу

Новий серіалу "Дім Дракона" вийде 2022 року на стрімінговому сервісі HBO Max.