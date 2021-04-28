Як працюють над створенням приквела "Гри престолів": НВО показав фото

Джерело:24 канал
Представники НВО підігрівають ще більшу цікавість до приквела "Гри престолів" , що має назву "Дім дракона". Канал опублікував перші фотографії, на яких зображені актори серіалу "Дім дракона", які разом читають сценарій.
Телеканал HBO оголосив у твітері, що виробництво серіалу "Дім дракона" – приквела "Гри престолів" – офіційно почалося.
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Жоден із акторів "Гри престолів" не зіграє у цьому серіалі.ія нового серіалу відбуватиметься за 300 років до оригінальної картини та розповість, як династія Таргарієнів завоювала Вестерос.
Отож кастинг пройшли:
Саме вона мала стати першою жінкою-королевою Вестероса. Ця героїня добре відома глядачам, адже вона з Алісентою були головними особами у знаменитій війні, яку назвали "Танець дракона".
Про його роль представники HBO оголосили ще у жовтні 2020 року.
Відомо, що актор вже зумів прославитись завдяки гучним проєктам, серед яких – серіали "Корона", "Доктор Хто", а також проєкт "Морбіус",
У книзі ця героїня відіграє особливу роль у сюжеті. Алісента зростала поряд з королем, а тому володіє аристократичними манерами та політичним баченням.
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Новий серіалу "Дім Дракона" вийде 2022 року на стрімінговому сервісі HBO Max.